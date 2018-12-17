净选盟4.0集会遭起诉案撤销‧张健仁陈国彬无罪释放 总检察司依沙今早在案件于地庭过堂时，向法官史帝夫申请撤销案件，理由是新的律政司重新评估整个案件后，认为应该有个了断，因为若案件重新过堂，对警方来说会造成尴尬，毕竟，有关集会是合法并且是在警方批准下进行的。

张健仁（中）和陈国彬（右）与律师团团员在步出法庭后合影，左起为张健仁特别助理沉杰龙，朋岭区州议员杨薇讳及律师陈文达;右二为律师江年丰及张守江（右三）（图：星洲日报）。

（砂拉越．古晋17日讯）张健仁和陈国彬出席净选盟4.0古晋站集会而遭起诉的案件划上句号，案件今日被批准撤销，两人获无罪释放！

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总检察司依沙今早在案件于地庭过堂时，向法官史帝夫申请撤销案件，理由是新的律政司重新评估整个案件后，认为应该有个了断，因为若案件重新过堂，对警方来说会造成尴尬，毕竟，有关集会是合法并且是在警方批准下进行的。

因此，法官基于上述理由，对张健仁和陈国彬作出无罪释放的判决。

张健仁及陈国彬因参与2015年8月29日，在古晋宋庆海橄榄球场举行的净选盟4.0古晋站集会时，涉及示威游行，抵触2012年和平集会法令4（2）（c）条文而被控。在此项条文下，一旦罪成将可被判罚款不超过1万令

当时，张健仁是古晋区国会议员，而陈国彬则是实旦宾区国会议员。

张健仁及陈国彬律师团于今年8月13日首次致函给总检察长要求撤销案件，理由是有关控告是前朝政府的政治动机，具备试图通过此案来中止俩人政治生涯之嫌。