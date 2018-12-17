青运31口才精英访台．分享教育人才培训 马来西亚青运口才圈31名口才精英，日前到台湾进行名为“马来西亚星级讲师台湾游学团”的9天7夜考察交流，并在台湾举办马台讲师同台分享大会，针对两地教育培训及人才发展进行深度交流。

《MIT群力话育》马台讲师同台分享大会主讲者与筹委合照。右起为卢世安、杨田林、刘天吉、郑俊德、邓文龙、陈琼华、郑文达及黄同庆。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）马来西亚青运口才圈31名口才精英，日前到台湾进行名为“马来西亚星级讲师台湾游学团”的9天7夜考察交流，并在台湾举办马台讲师同台分享大会，针对两地教育培训及人才发展进行深度交流。

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青运口才圈与台湾树百人BE帮助教育计划联手举办《MIT群力话育》马台讲师同台分享大会，获得约百人参加，当中包括职业讲师、人资专员、企业主管等。分享大会主讲者包括来自大马的刘天吉（演讲NLP）、邓文龙（组织永续经营）、郑文达（企业领导与目标设定）；来自台湾的卢世安（人才发展的多维思考与实践）、郑俊德（线上读书会经营）及陈琼华（网络社群经营与行销）。

游学团团长兼青运口才圈创办人刘天吉表示，游学团到台湾取经交流，除了能够让大马伙伴学习不同的知识，也为两地口才与演讲领域建立起友好的桥梁。

“青运口才圈自1987年成立至今已经历时31年，在大马拥有稳固的基础，而此次走出大马更是实现了口才圈‘立足大马，放眼国际’的目标。

“通过此次与当地讲师的交流，能够更深一层了解两地的教育及人才培训现况，为大马口才与演讲培训注入新元素。”