苏克州议员·依伦加入立新党 （亚庇16日讯）在国阵旗帜下赢得苏克区州议席的拿督依伦安营决定加入反对党沙巴立新党。

依伦安营

（亚庇16日讯）在国阵旗帜下赢得苏克区州议席的拿督依伦安营决定加入反对党沙巴立新党。

广告

他自5月12日国阵倒台后就维持独立州议员身份。他今天在根地咬镇把入党表格呈交予沙立新党主席拿督杰菲里吉丁岸。

■慕沙侄儿入党

令人感到惊讶的是，沙巴前州首长丹斯里慕沙阿曼的侄儿阿努雅阿佑（巫统根地咬区部党员）也加入这个以内陆为基地的政党。

杰菲里受询时说，原籍民统的纳巴湾区州议员拿督波比苏安在度假回来后，也会加入沙立新党。

■波比即将加入

民统原是国阵成员党，该党大选后转而支持沙巴人民复兴党，与该党及希盟成员党共组州联合政府，但是，波比一直没有跟随，并在7月致函民统宣布退党，他多次出席立新党为成员之一的沙巴团结联盟的场面。

广告

大选结束，沙立新党只赢得两个州议席，但是，民兴党等和国阵各获得29席，因此成为造王者。杰菲里在大选翌日宣布支持时任州国阵主席慕沙阿曼为首长。

虽然依伦今日加入沙立新党，而波比也即将加入该党，但是，对整个政局已于事无补，因为民兴党联合政府已掌握沙巴45名州议员。沙巴目前共有60个州议员及5名官委议员。