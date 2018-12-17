赴华游学7天‧32学记满载而归 长达7天的《学海》学记中国游学团活动圆满结束，32名参与者满载而归！

游学团一行人在参访上海大学时，与该校代表合影留念。中排右六是上海大学国际教育学院院长姚喜明教授。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧雪邦16日讯）长达7天的《学海》学记中国游学团活动圆满结束，32名参与者满载而归！

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由星洲日报和中国留学中心联合主办的《学海》学记中国游学团，于12月9日飞往上海展开游学之旅。此行由大马中国留学中心创办人陈志成领团，本报学记负责人王国刚、林添喜、许镁琪、麦肖剑及28位各区学记随团参与。

本次游学团分别参访了上海大学、上海交通大学、留学中国预科教育联盟（CCN）上海中心及义乌工商学院，并与来自不同国家的学生交流，进而加深对中国高等教育的认识。

参访阿里集团总部

此外，游学团也特别到访位于杭州的阿里巴巴集团总部及盒马鲜生实体店，让参与者了解中马数字经济发展、电商及社会未来趋势。

值得一提的是，除了体验由阿里巴巴人工智慧实验室研发的智慧型语音助手音箱“天猫精灵”之外，一行人也尝试了无现金支付消费。

游学团全程由留学中国预科教育联盟海外合作发展经理陈晓蓉接待，一行人于今早返抵吉隆坡第二国际机场（KLIA2）。此趟行程的机票、膳食、住宿、交通等费用，皆获得中国留学中心全额赞助。

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更多游学团的报道，请留意本报各地方《年轻人》版及《学海》周刊。