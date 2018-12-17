首长：柏特拉再也运动村 扩建 （古晋16日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂政府重视本地运动培训，而他个人已同意位于柏特拉再也的运动村（kampung sukan）的扩建要求。

砂首长阿邦佐哈里与得奖者合影。

（古晋16日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂政府重视本地运动培训，而他个人已同意位于柏特拉再也的运动村（kampung sukan）的扩建要求。

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他昨晚在“砂首长杯泰拳锦标赛”上致词时称，上述要求是由砂旅游、文化、艺术、青年及体育部长拿督阿都卡林提出，获得其赞成。

他指，该运动村毗邻现有的体育中心。在运动村内将备有多种培训设施，以为选手提供培训，让他们日后能上阵更多赛事如马运会等。

同时，阿邦佐哈里说，尽管泰拳运动在砂拉越还算是新运动项目，不过推动此运动的事宜获得不俗响应，且砂泰拳选手也在今年马运会中成功夺得2面金牌。

他强调，将持续给予泰拳运动支持，以便泰拳能继续发光发热。

据悉，泰拳锦标赛是于本月15日及16日在河滨公园展开，获得除了我国，以及来自泰国和汶莱等国家选手参与。