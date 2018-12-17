砂希盟商选区分配 . 不包括土团 （古晋16日讯）砂希盟主席张健仁透露，砂希盟最高理事会将在近期召开，惟砂土团党理事架构还未成立，因此该理事会将由现有3个成员党，即行动党、公正党与诚信党召开。

邱美丝、郑亦惠／报导

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（古晋16日讯）砂希盟主席张健仁透露，砂希盟最高理事会将在近期召开，惟砂土团党理事架构还未成立，因此该理事会将由现有3个成员党，即行动党、公正党与诚信党召开。

他今日接受《星洲日报》访问，针对砂希盟现有3个成员党，即行动党、公正党与诚信党，是否将与于本月在砂甫完成推展的砂土团党，召开最高理事会商讨来届砂选举议席分配课题，如是做出回应。

他解释，必须待砂土团党支部及理事架构完整成立，才能派代表出席砂希盟最高理事会。

询及砂希盟最高理事会是否将谈及议席分配及共策迎战砂选举，张健仁没有做出正面回应，并表示有一致的决定后，到时才来说。

他表示，公正党昨日已宣布巴鲁比安继续担任砂公正党主席，为此砂希盟最高理事会会在近期召开。

张健仁恭喜巴鲁比安继续掌托砂公正党主席，并表示本身在上一届国选与他的合作模式，带来了预料之外的胜利，并希望两人继续并肩作战，迎战下一届砂选举，为砂希盟打出漂亮的一战。