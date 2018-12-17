房市寒霜已过（一）‧选前选后‧房产两样情 大选后，希盟政府带来“希望”，产业市场氛围转好，购屋者、发展商和市场人士无不希望借助希盟政府的“希望”力量，一扫困顿产业市场许久的寒霜。

今年，大马迎来了首次的政党轮替，产业市场也在全国大选后出现分水岭。

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大选前，产业市场淡静，受到供需失衡、产业价格及地点无法匹配和房贷被拒率高居不下等拖累，房产寒霜越叠越高。

大选后，希盟政府带来“希望”，产业市场氛围转好，购屋者、发展商和市场人士无不希望借助希盟政府的“希望”力量，一扫困顿产业市场许久的寒霜。

不过，市场氛围良好，意味买气旺盛？还是仅仅情绪使然？

谢尔顿：市场情绪在大选后已有好转，希望能够延续正面情绪至明年。

PropertyGuru马来西亚区经理谢尔顿指出，在全国大选后，该公司进行了一项消费信心调查，数据显示，42%国人对产业前景持有正面看法，比较2015年的仅有25%。

唱好者增至42%

“这主要是因为新政府掌权，国人对新政府的希望延伸至产业市场。”

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另外，有接近半数者有意在未来6个月内置业，主要因与全国大选后，新政府所带来的良好氛围引发。

数据显示，有53%受访者言明，有意在未来6个月置业，其中37%者欲购买的房产价格介于30万至50万令吉，另有27%者寻找的房产价格低于30万令吉，这意味着，对于大众而言，可负担的房产价格依然是低于50万令吉。

谢尔顿指出，从PropertyGuru的调查中可以探知，市场情绪在大选后已有好转，加上政府在预算案中提出多项有利措施，希望能够延续正面情绪至明年。

谢尔顿指出，国人普遍对新政府持有乐观看法，对前景也较正面，希盟政府在预算案中宣布多项有利于房产的措施，有意置业者不妨趁机部署，以从新措施中获益。

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他认为，其中一个有条件豁免印花税的措施料能够让购屋者获益。

“众筹购屋”方案待厘清

提到政府提出的“众筹购屋”方案，谢尔顿认为可以看出政府积极的一面，但是该方案依然存有许多待厘清的问题，包括实际如何操作、谁符合资格、谁吸纳费用、执照等。

他提到，无论如何，购屋者在选择前，必须清楚了解整个方案的操作方式。

谢尔顿相信，发展商目前面对脱售压力，导致售屋时，会给予折扣或更低的价格，以便尽速脱售产业，因此目前是购屋者的机会。

“当然，购屋者在购房时，必须检查本身的负担能力、信贷能力，以可以趁机在2019年到来之际，趁低购房。”

他相信，政府在预算案中提到的房产措施，皆协助购屋者购房，惟能否顺利执行，还需时间观察。

屋价难人为控制

提到降低屋价一事，谢尔顿认为屋价并不由任何人控制，还需纳入许多因素，包括土地、建筑成本、地点、面积、建筑材料等“屋价由许多主观因素组成，就算你在同样地点，在一间屋旁建屋子，价格也会有所不同，因这还包括发展商所使用的建材。”

降屋价长期未必是好事

谢尔顿也表示，屋价是否能够下调目前还是很难说得准，以另一个角度分析，长期而言，降屋价未必是一件好事。

他以屋子价值分析，“举例来说，2年前买了屋子的人怎么办？他们基本上已经失去了权益和过去两年的资本收益。”

谢尔顿理解政府采取各项措施降低屋价，以协助国人能够负担屋价继而达到拥屋的意愿。

谢尔顿直言，理论上发展商可以降低屋价，现实层面上来看，发展商想要为一项产业定价，还要考虑其他因素，如建设成本、地点、土地成本、投入成本。

发展商依需求建房产

至于发展商是否会真如政府所言降低屋价，谢尔顿相信，发展商将会依据市场所需，建设所需的房产类型。

“根据PropertyGuru的调查，发展商将会推出更多市场所需的30万至50万令吉房产，以符合市场需求。”

谢尔顿认为，发展商普遍上发展的产业类型都会符合市场所需，城市地区依然以共管公寓或高楼产业为主，而郊外地区则是有地房产较多。

谢尔顿也指出，配合交通为导向（TOD）概念，发展商也有许多的产业发展项目在轻快铁或地铁站附近，这些地区也以共管公寓和公寓为主。

政府发展商须各自做好本份

想要让国人可负担得起目前的屋价，谢尔顿认为政府和发展商必须互相配合，做好本份。

“政府一方在规划土地时，必须确保发展商能够建设符合市场需求的房产项目；发展商则必须做好成本管理，以能透过对的价钱，发展及出售房产。”

屋价建屋成本须平衡

谢尔顿坦言，产业领域目前面对最大的挑战，是如何从中寻找平衡点，能够让屋价更实惠之余，也能够让国人有能力长期负担。

“在发展商和购屋者之间取得平衡点一直是房产领域存在的问题，在帮助首购族买房之余，也要主观的考量发展商成本问题。”

谢尔顿表示，购屋者除了考虑实惠的屋价外，还面对了房贷等难题，因此在选择购屋时，必须分析各种选择，以删选出符合本身资格的房产。

买屋须考量地点面积

询及屋价降低，屋子质量、面积是否同样降低，谢尔顿指出，“假设你想要在城市地区或靠近工作地点的屋子，想要价格廉宜，则必须有心理准备所能够负担得起的屋子条件，包括面积可能更小。”

他补充，“如果你的选择是有地房产，那为了符合你的预算和需求，则必须放眼郊外地区。”

谢尔顿指出，选购房产时，房产的地点和面积也理所当然的必须纳入考量。

可负担和房贷仍是主要问题

“明显的，可负担和房贷依然是购屋者面对的问题之一。”

谢尔顿表示，目前市场面对的另一个挑战是产业盈利税，希望这只是针对国外购屋者。

“国人面对的依然是可负担和房贷的问题，假设房贷问题可以解决，则有望提升国人购屋的意愿。”

而大马人普遍倾向于拥有自己的房产，因此有高达92%受访者表明更想要购买房屋多于租屋。

谢尔顿坦承，尽管购屋信心指数显示正面情况，惟以现实面来看，国人依然面对可负担和购屋的挑战。

上半年住宅交易跌

商产工业价量齐扬

全国大选后，想要购屋的有所增加，国人对产业市场也呈正面看法，那实际上，真的掏钱置业的又有几人？

国家产业资讯中心（NAPIC）数据显示，今年上半年，产业市场交易量达14万9889个单位，按年下跌2.4%，比较2017上半年为15万3526个单位。

上半年产业交易跌2.4%

而这当中，交易量最多的依然是住宅产业，多达9万4202个单位，但是交易总数微跌0.8%，去年同期有9万4969个单位，交易量下跌最大幅度的为发展土地和其他，跌7.5%至8849个单位，其次为下滑7.2%至3万3565个单位的农业产业。

有趣的是，商业和工业产业交易量却有所上扬，分别走高3.5%和3.8%，各自达1万零759个单位和2514个单位。

交易总值方面，大马产业在2018上半年的交易总值微跌0.1%至677亿4000万令吉，比较去年同期的678亿3000万令吉；值得注意的是，在5个产业类型中，仅有两个类型的产业交易总值下滑，分别是国人最注重的住宅产业，交易总值由2017上半年的328亿4000万令吉按年下跌3.6%至2018上半年的316亿6000万令吉，以及发展土地和其他，大跌45.5%至60亿6000万令吉，比较去年同期为111亿2000万令吉。

让人意外的是，出现供过于求的商业产业不仅交易量增加，就连交易总值也大扬，由去年同期的120亿令吉起31.8%至158亿2000万令吉，而工业产业交易总值升幅更是冠绝全场，升幅37.5%至74亿1000万令吉，前期仅53亿9000万令吉。

北马交易最多

中马屋价昂贵

以地区分析，可以明显看出产业价格在城市地区及乡村地区的差异；假设以交易量来看，北马是最多产业交易的地区，多达3万9009个单位，其次为南马，有3万6291个单位，中马有3万6053个单位、东海岸也有2万3205个单位及东马录得1万5331个单位。

但是，以交易总值来看，中马地区的产业价格显然昂贵许多，因其交易数量仅排在第三位，但产业交易总额却高达338亿3000万令吉，南马的交易总值有136亿1000万令吉、北马报102亿2000万令吉、东海岸产业价格相对来得低，总交易值仅44亿1000万令吉，比东马的56亿6000万令吉来得少。

国家产业资讯中心的房产价格指数显示，2018年第二季的房产平均价格微起1.7%至40万8774令吉，而2017年次季的平均房产价格仅40万1905令吉，作为参考，2010年次季的平均房产价格为21万6561令吉。

4房产组别仅排屋价走扬

不可忽视的是，在4个房产组别当中，仅有排屋的价格是走扬，其余皆走跌，但排屋价格走扬幅度抵销了其他房产类型走低的幅度，因此导致整体房产价格呈扬升。

国家产业资讯中心指出，排屋在2010年次季平均价格仅18万9412令吉，7年后价格跳涨不少至35万2498令吉，而至今年次季，排屋平均价格已扬升至37万1805令吉。

至于高楼房产，因在缺少土地供发展的城市地区极有市场，因此平均价格也水涨船高，惟在竞争激烈下，价格有所下滑；2010年次季，高楼平均价格为17万1798令吉，至2017年次季已扬升至33万9799令吉，惟2018年次季微跌2.9%至32万9987令吉。

在国人倾向于50万令吉以下房产的影响下，独立式及半独立产业较不受欢迎，其价格也稍微受到影响，独立式产业平均价格下跌3.3%至64万6108令吉，比较去年同期的66万7976令吉，半独立产业微跌0.02%至64万4633令吉，前期为64万4754令吉。

作为大马首都的吉隆坡，不仅人口密集高，也是许多企业大本营，因此屋价高居全马是可想而知的事情，其房产平均售价高达77万2398令吉，其次为同样是先进州的雪兰莪，房产价格高达46万8954令吉。

东马房产价平均逾40万

值得注意的是，东马的沙巴与砂拉越房产价格同样高得令人咋舌，沙巴房产平均售价44万5485令吉，而砂拉越的房产平均价格为43万7808令吉，反之槟城的房产平均售价还略逊，有42万4276令吉。

玻璃市的房产价格还比东海岸的吉兰丹高，前者报17万7945令吉，后者仅17万2500令吉，为全马房产平均价格最低的州属；令人意外的是，著名旅游州属也是先进州的马六甲房产平均价格远比彭亨州和登嘉楼来得低，仅有17万9438令吉，比较彭亨州的22万6212令吉和登嘉楼的27万1141令吉。

中马滞销产业最多

滞销产业方面，中马是今年上半年拥有最多滞销及未售产业的地区，现有未售产业多达201万零112个单位，滞销产业则有4万令吉535个单位，计划注入市场的产业也有1万7660个单位；北马和南马不相上下，前者有132万5937个现有未售单位，滞销产业有3万3275个单位，后者有125万4879个现有未售单位，滞销产业有2万4187个单位。

大马房地产领域陷入寒霜，霜雪能否消融，还需政府、发展商、购屋者、利益关系者等相互配合，而在全国大选后，市场人士对房地产的观感有所转好，惟实际却出现些微差异。

下期，就来探讨为何想像与现实永远是条平行线。