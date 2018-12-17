3人潜电讯塔行窃 . 遭警逮捕查办 （古晋16日讯）3名男子潜入电讯塔窃取铜制零件及电缆，行迹被巡警揭发慌张逃入丛林，警方遁着嫌犯遗留在现场的摩托掌握其身份，在24小时内逮捕3人归案查办，此案获得三马拉汉警区主任李总辰副警监证实。

3名涉嫌偷窃电讯塔零件和电缆的嫌犯（右一、右二及右四）由刑警押离警署。

（古晋16日讯）3名男子潜入电讯塔窃取铜制零件及电缆，行迹被巡警揭发慌张逃入丛林，警方遁着嫌犯遗留在现场的摩托掌握其身份，在24小时内逮捕3人归案查办，此案获得三马拉汉警区主任李总辰副警监证实。

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据了解，前日中午巡警在三马拉汉地区某电讯塔巡逻时，发现3名行迹可疑的男子慌张逃入丛林，巡警觉得事有蹊跷追捕不果。

然而，巡警在电讯塔附近发现2辆摩托，旁边则有被拆除的电缆、铜制零件以及犯案工具。进一步检查发现是电讯塔被破入，零件和电缆被拆除。

巡警随后把嫌犯摩托和赃物运往警署停放，并通过摩托注册资料掌握嫌犯身份。

三马拉汉刑警于昨日中午，根据掌握的资料前往实仁甲地区，先后逮捕3名年龄分别为21岁、23岁及28岁的涉案嫌犯归案查办。

据指出，3名落网嫌犯当中，其中23岁及28岁嫌犯拥有罪案案底，3名嫌犯将在今日被押往法庭申请还押以便协助调查。