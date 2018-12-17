塑造骑车社群 . 北市拟设脚车专道 （古晋16日讯）古晋北市市长拿督阿邦阿都华合未来数个月将在该管辖区推广骑脚车文化，所以在道路设计方面，将设立脚车共用车道，以培养学生从小就骑脚车上学的健康习惯。

砂脚车协会主席本查民（中）：在道路设计和规划上，砂脚车协会与北市市政局将设立小组进行探讨此问题，以让车辆、摩托和脚车可共享道路。左起为古晋北市市长阿邦阿都华合及古晋省长伊斯迈。

（古晋16日讯）古晋北市市长拿督阿邦阿都华合未来数个月将在该管辖区推广骑脚车文化，所以在道路设计方面，将设立脚车共用车道，以培养学生从小就骑脚车上学的健康习惯。

广告

阿都华合今日在“2018年公路脚车标准及团体计时赛”新闻发布上表示，在北市管辖范围推广骑脚车文化，主要是要推广这项健康活动，尤其是我国痴肥情况日益让人担忧。

阿都华合指出，许多学生都是在父母载送下，前往上课，因此缺乏运动，导致我国人民普遍面对痴肥问题，倘若学生每日都骑脚车上课，这将有利于学生的健康。

“我感到高兴，今日赛会中最年幼的选手仅有10岁，因为这展现小学生从小就对骑脚车感兴趣，日后再加以栽培，有望为砂拉越甚至我国争光。”

有鉴于此，他说，他们将把脚车活动带入校园，培养学生对骑脚车的兴趣，并加以栽培，日后在从中发掘更多人才。

阿都华合称，学生骑脚车上学，也可缓解繁忙时段的道路阻塞情况。