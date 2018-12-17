全砂地方议员任期 . 再延长半年 （古晋，诗巫16日讯）砂拉越州内阁已经决定，所有地方议会的市县议员的任期再度延长半年。

傅盛发、林柳菁／报导

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（古晋，诗巫16日讯）砂拉越州内阁已经决定，所有地方议会的市县议员的任期再度延长半年。

星洲日报探悉，原本在本月31日任满的地方议会市长、主席及议员的任期已经获得延长，最新任期是2019年6月30日才届满。

根据可靠消息指，本月13日召开的砂内阁会议，决定把地方议会市县议员的任期延长半年。

对此，巴达旺市议会主席罗克强向星洲日报证实，他有接到关于其主席任期获延长半年的消息。

他指，巴达旺市议会包括他在内共有32名市议员，所有市议员的任期皆延长半年，而且市议员阵容没出现变动。

美里市长俞小珊及三马拉汉市议会主席拿督彼得米诺斯表示，他们有听闻地方议会议员任期延长的消息，但截至今日为止，他们还没有接到官方信函。

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同时，古晋南市市议员许德婉及吴芝辉皆表示有听闻南市市议员任期获延长半年，目前只等待官方信函通知。

与此同时，诗巫市议会的数名市议员受询时皆表示将获延长任期，目前只待官方的正式宣布。

其中一名市议员指，他在前几天接获党领导的口头通知获延长任期的消息。而依据以往的经验，官方函件会在正式宣布后，才发给地方议员。