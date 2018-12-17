林万锋：火箭昔日痛斥．“今改挺AES陆兆福应道歉” 马华副总会长拿督林万锋表示，陆兆福上任交通部长后对自动执法系统（AES）态度180大转变，改称安装AES有助于减少交通意外，行动党过去妖魔化AES，现在改口支持，促请陆兆福为行动党当初煽动人民情绪的不负责任行为道歉。

（吉隆坡16日讯）马华副总会长拿督林万锋表示，陆兆福上任交通部长后对自动执法系统（AES）态度180大转变，改称安装AES有助于减少交通意外，行动党过去妖魔化AES，现在改口支持，促请陆兆福为行动党当初煽动人民情绪的不负责任行为道歉。

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“如此一来是否证明当初行动党所说的一切都是欺骗人民的谎言？所做的一切都是在妖魔化当初政府的努力包括公路安全措施？”

他发文告指出，为免陆兆福当官之后失忆，他也列出了行动党领袖如秘书长林冠英、副秘书长郭素沁及森州行政议员张聒翔过去是在野党议员时，反对及谴责安装AES的言论。

“昔日行动党将AES形容为洪水猛兽，并强调AES是前朝政府用来打人民口袋主意、增加人民负担的工具，以此鼓动人们对前朝政府安装AES不满的情绪。”

他说，陆兆福如今指将和大道公司合作安装AES以减少交通意外，显示部长支持安装AES的言论与行动党当初在野时的立场完全相反。