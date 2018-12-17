拯救大马：官员滥权维护莱纳斯．“将收集证据呈反贪会” 拯救大马（SMSL）将收集证据，以让反贪污委员会调查涉滥权护航莱纳斯的政府机构官员。

拯救大马召开新闻发布会，批判彭州环境局及原子能执照局等政府监管机构官员涉嫌滥用权力，为莱纳斯稀土厂护航。前排左一起为拉法、李健聪、陈文德、林绍桃、杨金基。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹16日讯）拯救大马（SMSL）将收集证据，以让反贪污委员会调查涉滥权护航莱纳斯的政府机构官员。

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巳收集117页书面证据

拯救大马委员会主席陈文德与公正党士满慕州议员李健聪、公正党英迪拉马哥打国会议员私人助理拉法，以及彭亨州老友联谊会代表杨金基今日联合召开新闻发布会，宣布他们至今收集了117页的书面证据。

“我们会继续收集更多证据，以确保足以指证涉及者，保障人民免于受到污染祸害。”

陈文德说，根据1974年环境素质法令，任何储存在工厂范围内的指定废料（Scheduled waste）不能超过20公吨，囤积期超过180天（半年）。然而莱纳斯稀土厂运作6年，已经产生111万3000公吨废料，囤积长达两年半而继续放在于临时储存设施（RSF）里，未运走处理。

指大部份废料暴露阳光下

“这种操作明显已经违规，但是莱纳斯却获得彭亨州环境局的‘祝福’，他们申请的执照一直获得当局批准。而且，由于莱纳斯产生的废料数量太庞大，已经远超越临时储存设施的负荷，大部份废料都暴露在阳光下，没有雨盖遮掩，同样违规，但是却未受到对付，这当中到底发生了什么？”

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此外，他也展示另一图片指出，莱纳斯工厂范围内，出现三处堆放大量水沥滤净化固体（WLP）废料而形成的平台山坡，只有两个有置放黑色布料遮盖，另一座则暴露在太阳下，无论遮盖与否，这种处置方式无法防止这些含放射性的废料对环境造成的污染，并威胁关丹居民健康与安全。

他批评这些政府监管机构本应接受人民的委托，负上保护人民的使命，却沦为这些违规作业的护航者。

李健聪补充，日前一批莱纳斯职员来到国会上请愿，主要是想捍卫他们的工作，但是，反莱纳斯运动所做的，却是保护人民的健康与环境安全，其中也包括了莱纳斯员工。如果没有他们持续多年的斗争，相信莱纳斯也不会更积极地提升厂内员工的工业安全措施。

另一方面，陈文德表示该委员会制作了反莱纳斯运作的回顾影片，分为3个语文版本，里面也包含了一些政客许过的承诺影片，大家可以进入网址（https://drive.google.com/open?id=1G5cExYoxZtDBcjSWOyRRfmVgcSqYMIxs）浏览。”