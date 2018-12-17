不满承认西耶城为以首都．马斥澳草率决定 外交部抗议澳洲承认西耶路撒冷为以色列首都的决定，并形容这是草率及侮辱巴勒斯坦人的决定。

（布城16日讯）外交部抗议澳洲承认西耶路撒冷为以色列首都的决定，并形容这是草率及侮辱巴勒斯坦人的决定。

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外交部今天发文告，重申我国的一贯主张，即根据1967年以巴边界线，东耶路撒冷作为巴勒斯坦首都，是解决以巴冲突的最恰当方案。

“大马坚决认为，澳洲在两国方案落实前作出这项宣布，是草率及侮辱巴勒斯坦人的决定，这也有辱他们争取自决权的斗争。”

外交部说，大马将继续与各造紧密合作，寻求公正、全面及持久解决方案以解决该冲突。

敦马促耶路撒冷须保持原状

另外，首相敦马哈迪认为，耶路撒冷须保持原状，任何一国都无权决定这个城应该属于以色列首都或加以划分。

马哈迪今天接受泰国兰实大学颁授名誉博士学位后，在记者会说，澳洲的做法只会挑起更多怒火。

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他指耶路撒冷一直都是属于巴勒斯坦，令人不解的是为何有人一直试图划分这个圣城。