尤索：年2500人受惠·500万助清贫生升学 （亚庇16日讯）州政府在明年州财政预算案拨出的5200万令吉奖学金，其中500万令吉将作为特别拨款，供家境贫困的学生到国立或私立院校深造。

州教育及革新部长尤索耶谷（站者左四）在州人力资源发展局技能培训及就职展上，为申请工作的青年打气。

（亚庇16日讯）州政府在明年州财政预算案拨出的5200万令吉奖学金，其中500万令吉将作为特别拨款，供家境贫困的学生到国立或私立院校深造。

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州教育及革新部长拿督尤索耶谷表示，在该项特别拨款下，预计每年可让2500名清寒学生受惠，并考取学士文凭。

尤索指出，政府初步只拨出500万令吉，未来会根据需求增加款项。

“我们希望学生在深造之后，能够找到合适的工作及摆脱贫困，让家人过上好生活。”

他今日为州人力资源发展局技能培训及就职展主持开幕礼时，透露上述消息。

他表示，有关特别拨款是要避免学生在中学毕业，考取大马教育文凭或大马高级教育文凭之后，因为家境贫困而失去升学机会。

尤索承诺，州政府会为来自偏远地区的学生安排住宿及膳食，父母可安心让孩子到城市深造。

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■今年万七人找到工

尤索称，人力资源发展局今年在各地主办约40场就职活动，为1万7000人觅得工作。

他说，根据报告，本州有2万7000人失业，当局将持续主办更多就职展等活动，以期减少失业率。

在人力资源发展局技能培训及就职展上，顺利找到工作者自尤索（右四）手中接过录取信。

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降低辍学率

政府拟建教育资料库

州教育及革新部长拿督尤索耶谷指出，州政府计划建立教育资料库，收集州民受教育程度，减少辍学率。

尤索表示，当局将收集幼儿园、小学及中学的资料，并确保中学毕业生在考取大马教育文凭后，继续到国立或私立院校深造。

■半数SPM生没升学

尤索称，根据调查显示，本州考取大马教育文凭的学生只有半数继续升学，其余考生则直接进入社会工作，部分则留在家乡，没有找到适合的工作。

他今日为州人力资源发展局技能培训及就职展主持开幕礼时，这么表示。

尤索也表示，新政府的发展方向是要推动下游工业，包括木材、石油与天然气、旅游、农业、出口食品与海产等，因此州教育及革新部的责任就是要确保所栽培的学生都能满足市场需求。

他强调，尽管沙巴拥有丰富天然资源，也必须通过教育培养有知识的人民，本州才能够繁荣进步。

尤索认为，新加坡、韩国与日本等虽然缺乏天然资源，但是高素质和知识渊博的国民，却为国家带来正面的发展，值得本州学习和效仿。

■学生觅职勿挑剔

另一方面，尤索提醒学生不要太过挑工作，也不要只申请政府机构的工作，应该考虑到私营机构工作。

他表示，倘若手上的证书、文凭或学位无法受到雇主青睐，觅职者应该尝试报读其他迎合市场所需的课程，以掌握新的职业技能。

“其实任何工作包括服务生、销售员与出纳员等，都能够累积经验，对将来找到更好的工作有一定的帮助。”

尤索也说，教育及革新部已指示州内国立或私立院校分析所提供的课程，确保能够迎合就业市场需求。