完美马青少年广东冬令营‧加深对文化遗产认知李明辉 广东雪州莎阿南广东会馆总务兼冬令营领队梁瑞荣指出，他将向广联会反映，中方提议争取让大马学生走出广东，到中国北方做全新体验。

广东感知行授旗礼，左起中国华文教育基金会秘书长于晓、营员代表赵欣盈、古润金、营员代表蔡欣敏、大马驻华大使再努丁及领队梁瑞荣。（图：星洲日报）

（中国‧广州16日讯）来自马来西亚的100名学生日前到广州参加2018年完美马来西亚华裔青少年广东感知行冬令营，以培养和加深青少年对世界文化遗产的认知。

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梁瑞荣：将争取走出广东

广东雪州莎阿南广东会馆总务兼冬令营领队梁瑞荣指出，他将向广联会反映，中方提议争取让大马学生走出广东，到中国北方做全新体验。

“我希望由大马广东会馆联合会联办的冬令或夏令营，将来有机会到中国更多省份交流，扩大大马学生视野，学习自立自强。”

古润金：学子寻根学习机会

完美（中国）有限公司董事长兼马来西亚广东会馆联合会总会长丹斯里古润金指出，马来西亚是海外华文教育办得最好的国家之一。

“感谢中马两国政府的支持，给马来西亚学子一个回乡寻根、学习的机会。希望各位营员借此机会，走进暨南大学，走进广东各地，增进对中华文化的了解，同时能够把在中国看到的、听到的、学到的，分享给亲朋好友和同学们。”

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100名来自43个广东会馆属会的营员参加2018年完美马来西亚华裔青少年广东感知行冬令营，与开幕人及嘉宾一起合照，第二排左五为古润金。

赵阳：日后拟到他地考察

华文教育基金会理事长赵阳致词时建议，日后策划到冰雪连天的黑龙江、吉林辽宁、内蒙古大草原等地参观考察。

他说，本届冬令营相聚广东，除了参观深圳锦绣中华民俗村，观看东方霓裳，龙凤舞中华等艺术表演，也造访中东会馆联夏令营，到多省份开拓视野：宁习山、惠州、梅州、潮州、韶关，领略祖籍国的文化与特色他感谢活动资助方，完美（中国）有限公司董事长古润金长期给予该基金会支持，不只亲自担任理事，也捐助超过1亿人民币，古氏已连续7年被中国政府评为中国十大慈善人物。

他指该基金会与完美公司合作了10年，真正感受到古氏无私的奉献。

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2018年完美马来西亚华裔青少年广东感知行冬令营，从12月7至18日在广州举行，100名从14至23岁的学生，通过全马43间广东会馆推荐给广联会报名参加，活动主办方为中国华文教育基金会，暨南大学，广东省侨务办公室承办，大马广东会馆联合会主办、完美（中国）有限公司资助。