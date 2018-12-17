傅芝雅：联署反对财政部监管朝圣基金局．“利用种族课题混淆人民” 负责宗教事务的首相署副部长傅芝雅说，反对朝圣基金局归财长林冠英和财政部管辖的网上联署请愿活动，是在利用种族课题混淆人民。

傅芝雅（前）开幕后也参观浮罗山背公青团福利组合作社，右为公青团浮罗山背团长莫哈末阿兹兰。（图：星洲日报）

（槟城16日讯）负责宗教事务的首相署副部长傅芝雅说，反对朝圣基金局归财长林冠英和财政部管辖的网上联署请愿活动，是在利用种族课题混淆人民。

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她说，该局归国家银行监管，是为了有更好的管理，但国行不会插手该局的基金和资产事务。

“该局的钱是村民和贫苦人存来去朝圣，所以由国行保护和监管。”

她说，如果该局不受监管，该局主席可以为所欲为，随便投资，甚至把亏损弄成盈余报告。

傅芝雅今日在浮罗山背出席活动时说，由于没有监管机构，过去有些人在朝圣基金局犯错却逍遥法外。

她认为大家必须摆脱种族主义。

“在2016年，时任国行总裁洁蒂曾提出该局有问题，但无人关注，而国行也无权采取行动。如果国行有权监管，这对该局存款人有好处。”

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负责宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希日前宣布，明年起朝圣基金局交由国行监管，以改善该局的管理。