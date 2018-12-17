路阳社区中心成语工作坊·冯晋哲化身教师讲故事 （亚庇16日讯）路阳州议员社区中心于昨日（15日）下午圆满举办“少儿成语工作坊”，以有趣生动的方式教导孩子10个成语的含义及典故，让孩子在与父母互动中学习，满载而归。

路阳区州议员冯晋哲（左二）与赞助商合影。右二为星洲日报沙巴区经理张碧玉。

（亚庇16日讯）路阳州议员社区中心于昨日（15日）下午圆满举办“少儿成语工作坊”，以有趣生动的方式教导孩子10个成语的含义及典故，让孩子在与父母互动中学习，满载而归。

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这是该社区中心首度举办亲子互动教育性质的活动，吸引14名家长及17名孩童参与，孩童年龄最小4岁，最大12岁。活动由路阳区州议员冯晋哲亲自化身为“老师”，为孩子讲解。

当天，冯晋哲不只是照着教材讲述成语含义，更以幽默的演讲风格，加上生动的故事及社会经历来教学。父母也热心参与问答环节，帮助孩子加深对成语的理解。

■首办教育性活动

路阳州议员社区中心活动协调员梁嘉旂表示，之前社区中心已举办多场健康讲座，今次首次举办教育性交流活动，意味<7740>该社区中心的活动非常多元，未来也会继续举办各种不同议题的讲座及适合大人小孩的活动，希望民众继续支持。

她也不忘感谢沙巴星洲日报及The Station书局的热情赞助；还有生命泉源有限公司（K2）赞助17阶段净化饮用水。

欲知更多详情，可联络梁嘉旂（014-9310113）洽询。

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