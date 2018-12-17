马德钟李佳芯封视帝视后‧马国明蝉联最受欢迎电视男角色 《万千星辉颁奖典礼2018》今晚于香港将军澳TVB电视城举行，入行27年的马德钟与入行10年的李佳芯首度封视帝视后，马国明难逃宿命，继续陪跑，蝉联“最受欢迎电视男角色”。

获提名16次的马德钟终于首封视帝。

（香港16日讯）《万千星辉颁奖典礼2018》今晚于香港将军澳TVB电视城举行，入行27年的马德钟与入行10年的李佳芯首度封视帝视后，马国明难逃宿命，继续陪跑，蝉联“最受欢迎电视男角色”，陈炜则大热拿下“最受欢迎电视女角色”，《跳跃生命线》荣膺本年度“最佳剧集”，但整晚最劲爆的焦点，非萧正楠突然宣布已经跟黄翠如结婚的好消息，令全场惊喜欢呼，两人大方深情接吻，现场洋溢甜蜜气氛！

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萧正楠黄翠儿台上宣布婚讯

萧正楠与曹永廉上台从女友黄翠如和洪永城手中接过“最受欢迎电视拍挡”奖项，一上台即大赞女友，并在开心发表完得感言后，话风突然一转，一脸认真说：“2018年我在工作上有很多成就，拍了很多好剧，做了很好的综艺节目，而在我人生中，我也做了一个好大的决定，我想趁这个机会，感谢我太太黄翠如。”之后全场开始欢呼，一旁的黄翠如更是笑到见牙不见眼，两人更在全场的祝福下深情亲吻。

李佳芯凭《BB来了》击败强敌陈炜及黄智雯首度封视后。

萧正楠甜蜜呼唤一旁的黄翠如为“我太太”，现场官宣婚讯，让黄翠如害羞不已。

马德钟凭《跳跃生命线》获奖

今年“最佳男主角”由入行27年、获16次提名的50岁马德钟凭《跳跃生命线》的“麦在田”一角，击败王浩信、袁伟豪、张卫健和马国明，作出零的突破，首次膺视帝宝座，他略带激动说：“没想过，好开心，好有份量这个奖，第一次拿奖。”并表示“吃过苦先知甜的美好”。

视后赛前一直被认为是李佳芯、陈炜及黄智雯之争，最终由近年上位的36岁李佳芯得奖。获得“最受欢迎电视女角色”的陈炜，在台上一度喜极而泣，情绪高涨。再度蝉联“最受欢迎电视男角色”的马国明凭《宫心计2深宫计》获奖时直言，感到莫名其妙，他见大家如此兴奋，要让大家冷静，不忘调侃刚宣布婚讯的萧正楠：“但我不是萧正楠注了册，不必这么大反应，不知道为甚么拿奖，总之很大惊喜。”

《万千星辉颁奖典礼2018》的“最受欢迎电视男角色”再度由马国明蝉联。

最佳男女配角分别由在TVB已14年的梁唯烈和《爱．回家之开心速递》“大小姐”林淑敏众望所归夺得。何广沛和冯盈盈分获“飞跃进步男女艺员奖”，至于“万千光辉演艺人大奖”得主由从影60年的薛家燕夺得，获全场拍手欢呼，她在上台拿奖时更一度感触哽咽，“今年是我演艺生涯60年，60年不简单”。

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《万千星辉颁奖典礼2018》得奖名单：

最佳剧集： 《跳跃生命线》

最佳男主角： 马德钟《跳跃生命线》

最佳女主角： 李佳芯《BB来了》

最喜爱电视男角色： 马国明《宫心计2深宫计》

最喜欢电视女角色： 陈炜《宫心计2深宫计》

最佳女配角： 林淑敏《爱回家之开心速递》

最佳男配角： 梁唯烈《是咁的 法官阁下》

万千光辉演艺人奖： 薛家燕

飞跃进步男艺员： 何广沛

飞跃进步女艺员： 冯盈盈

最受欢迎电视歌曲： 《但愿人长久》菊梓乔（《跳跃生命线》）

专业演员大奖： 卢宛茵、郑子诚、欧瑞伟

最喜爱剧集（大马、新加坡）：《三个女人一个“因”》

最受欢迎电视拍档： 萧正楠、曹永廉《兄弟大茶饭》

最佳非戏剧节目： 《嫁到这世界边端2》、《美女厨房》 、《森美旅行团》、《后生仔倾下偈》、《周游东京》

最佳节目主持： 田蕊妮《女人四十》