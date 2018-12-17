透过遗嘱转让产业‧可省印花税？ 是的，假如是以遗嘱进行产业转名，只需付10令吉，这象征式收费适用于所有通过遗嘱转名的产业。

杨先生来信提问，听说动产和不动产价值不超过某个价值，逝世者家属可以自己前往土地局，了解处理遗产的事项。

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他说：“我今年65岁，名下有几间房屋，有一间3层楼的店屋，还有一家工厂。”

请问：“如果我在生前把屋子割名给我孩子，只需付50%的印花税+割名手续费+律师费，情况是否如此？”

他披露：“我现在还没有立遗嘱，如果立了遗嘱，是否可以节省印花税？朋友告诉我说，假如立了遗嘱、申请庭令、办理转名手续。以庭令来转换名字，每个产业只需付10令吉费用，情况是否如此？”

如果是在有遗嘱的情况下转让资产，可以豁免印花税，是否只适合用在父母，孩子和兄弟姐妹的资产转让，其他的关系就不可以？”

另外，我也听说可以去土地局办理遗产转换，那这有何不一样，还有所需的收费？

答：林若辉律师回答杨先生的问题时指出，父母将资产转名给孩子，或是相反情况，在缴付印花税时只需支付50%，只要能提呈证明彼此关系的文件，例如报生纸就行。

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以遗嘱进行产业转名只需付10令吉

是的，假如是以遗嘱进行产业转名，只需付10令吉，这象征式收费适用于所有通过遗嘱转名的产业。

此外，假如动产和不动产的总值不超过60万令吉，逝世者家属可以上门土地局，了解处理遗产的事项，土地局的收费不多，家属在没有聘请律师的情况下，需要亲自跑动处理遗产的转让。

根据杨先生来信叙述，其名下的资产价值应该超过60万令吉，因此，家属未必可以上门土地局，亲自办理遗产的转移。