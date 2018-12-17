张晋自嘲：戏里“地上最劲” 家里“最没地位” 《叶问外传：张天志》张晋打遍天下，获监制黄百鸣封为“地上最劲”，但他却自言永远打不过3个女人，即“张家三美”太太蔡少芬与2个女儿“汤圆”张楚儿及“汤包”张信儿，放闪说：“我的命是属于我家3个女人的。”

（香港17日讯）《叶问外传：张天志》张晋打遍天下，获监制黄百鸣封为“地上最劲”，但他却自言永远打不过3个女人，即“张家三美”太太蔡少芬与2个女儿“汤圆”张楚儿及“汤包”张信儿，放闪说：“我的命是属于我家3个女人的。”

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由Lotus Five Star引进的电影《叶问外传：张天志》将于12月25日在大马上映，《星洲日报》受邀到香港采访电影主创及首映礼，出席的演员包括导演袁和平（八爷）、监制黄百鸣、编剧黄子恒、陈大利、主演张晋、郑嘉颖、周秀娜及谭耀文。

张晋在片中与戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、杨紫琼等人较量，有许多武打场面，尤其八爷出名要求高，张晋都会亲身上阵，刮伤、瘀青是家常便饭，但最严重的一次，是和戴夫巴帝斯塔对打，整个人被往外抛撞向吧台，咳嗽时感到胸口疼痛，一度担心是肋骨裂开，幸好就诊后发现是肋骨软组织损伤。

虽然受伤在所难免，但他却表示，“我不喜欢说自己受伤，因为不想让太太担心。”他透露，早前拍戏眼睛受伤，蔡少芬为此激动爆哭“以后受伤都要告诉我！”，让他十分心疼，故以后大小伤都尽量避免让太太知道。另外，大女儿“汤圆”5岁时，在网络看到一个张晋在《杀破狼2》被打到头破血流的片段，吓得抱着张晋大哭说：“我不要爸爸流血！”让张晋哭笑不得，只能轻声安慰，但心里却暖暖的。

谈及对手，他形容身材高大的戴夫巴帝斯塔让他很有压迫感，“当他抓到节奏越打越快，我就越打越怕！”

杨紫琼于他而言则是在打一个情意结。张晋曾在《卧虎藏龙》担任杨紫琼的替身，没想到这次能够以演员的身份一起对打，“如果她能看到这个访问，我真的要谢谢她回来，尤其是她现在这个阶段已经没有必要那么拼命，我张晋何德何能啊！”他大赞杨紫琼虽多年没拍武术片，但依然宝刀未老，笑言曾为了测试杨紫琼，故意打快节奏，“没想到她越打越起劲。尤其听到她的刀锋声，一个不小心就会被斩头。”

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然而回归现实生活，张晋自侃是家里最没地位的，笑说：“永远打不过3个女人，老婆女儿打不过，甚至还要求女儿不要打我的脸，但我的小女儿不是很care我的人生，一个不小心就会往我脸上盖一巴掌，若脸伤了，爸爸就赚不到钱啦！”

编剧黄子桓和陈大利透露，因张晋在《叶问3》饰演的“张天志”大受欢迎，有别于一般英雄人物的正派，因此决定将张天志亦正亦邪的人物特色在独立片中放大，并融入黑暗犯罪元素，包括杀手、酒吧街、贩毒等。在故事创作上，两人透露原本设定张天志为杀手，但八爷更倾向父子情怀，刻意在片中加入同样亦正亦邪的香港60年代经典漫画人物“黑蝙蝠”成为张天志儿子的英雄投射。

片中张天志的儿子一直当爸爸是英雄，成为了张天志的推动力，重振雄风。“爱妻号”张晋借机向太太蔡少芬隔空放闪说：“现实生活中，太太则是我的推动力，无可否认她是我继续走下去的力量，就算人家不看好，但太太还是觉得我张晋是全世界最好的。”

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谭耀文与郑嘉颖在片中饰演好兄弟，最后却反被郑嘉颖背叛杀死，让他深同身受表示，刚入行曾有过因利益关系被兄弟出卖的经验。问及是否行内人？他语带保留表示，“还有再见面，不过算啦，到此为止了，不想让人觉得我小气。不开心的事情放几年Ok，但不要放太久。”

在众多对打戏中，八爷偏爱张晋和杨紫琼用酒杯较量的场景，以及张晋和其他打手在酒吧街的霓虹招牌上凌空对打，直言这场戏是最烧钱、最有挑战的一幕。“其实酒吧街的霓虹招牌可以用CG特效处理，但我不喜欢，太假了！”

谈及钦点杨紫琼出演，八爷大赞杨紫琼的武打底子没有退步过，他不禁感叹武打女星青黄不接的现象，直言曾想过栽培女打星。问八爷会否有机会客串演出？他直接说：“不想！”笑言指导人动作武打，好过被人打骂，但若是被好友叫到盛情难却，就很难说。