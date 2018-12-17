入伙纸迟迟未出 加影的爱华来信指出，她于2014年2月购买了一间房屋，并于2017年10月领取锁匙，过后发现厨房与浴室的壁砖，有一部份出现问题，在向有关当局投诉后，有问题的壁砖被换上新的，但整片墙壁呈现深浅颜色，而且出现白灰脱落的现象。

加影的爱华来信指出，她于2014年2月购买了一间房屋，并于2017年10月领取锁匙，过后发现厨房与浴室的壁砖，有一部份出现问题，在向有关当局投诉后，有问题的壁砖被换上新的，但整片墙壁呈现深浅颜色，而且出现白灰脱落的现象。

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在投诉几次后，问题还是不能解决，请问：“我们是否有权利不接受？还有是否可以聘请其他的承包商，并向发展商索取有关费用？”

虽然已领取锁匙，可是，地方政府仍未批准入住文件的发出，是甚么原因造成入住文件迟迟不被批准？

从领取锁匙至今接近1年，是否有任何规定发展商一定要在期限内，获得市议会批准入住文件的发出？万一迟迟不被批准，就不能进行装修工程，这对购屋者是否很不公平，除了等、还能做些甚么？

答：发展商将房屋交给购屋者后，购屋者拥有18个月的争取修补房屋问题有效期，买卖合约已清楚说明这一点。

购屋者协会中文组主任陈钟灵指出，发展商完成房屋建筑工程、拥有建筑师的证书、呈上E表格，并获地方政府接受，即可交屋。

发展商呈上E表格表示他已向各相关部门，譬如水务公司、国家能源、公共工程局、水力灌溉局、英达丽水、消防局、电讯局提出申请，并已被接受和批准，意即水、电等公用设施可衔接到个别单位。

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假如发展商呈上E表格，意即等待获取入伙纸的日子不会太久，除非是发展商为避免购屋者提出的迟交屋索赔，在未提呈E表格的情况下仓促交屋，致使购屋者望入伙纸兴叹。

未呈E表格情况交屋

有效性受挑战

入伙纸的批准是在地方政府的权利范围内，另外，如果在未提呈E表格的情况下交屋，那其有效性备受挑战。

不管怎样，只要发展商与购屋者签署买卖合约，24个月后才交屋（购买有地房屋应在24个月内获得发展商移交房屋锁匙），购屋者有权提出索赔，可以索赔的期限是从交屋日至E表格被接收那天。

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入伙纸迟迟未发出，购屋者既不能入住，也不能装修，这对购屋者委实不公平，惟一能做的是召集多一些购屋者向发展商跟进，也同时向地方政府当局了解，至少远胜于耐心的等待。