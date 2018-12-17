敦马：雇主应拟策支持保护‧别让染爱滋员工受歧视 他补充，部份内阁成员也在近期的内阁会议上建议，立法制止职场上对爱滋病患的歧视。

法兹拉（中）获颁“敦茜蒂哈斯玛奖”，以表扬其在推动爱滋病患福利的努力。左起为玛丽娜马哈迪及茜蒂哈斯玛；右起为杰米米德及阿迪芭。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）首相敦马哈迪表示，数据显示我国有多达89%的爱滋病患就业，因此雇主有必要制定政策，为爱滋病患提供支持和保护，确保他们不会在工作场所遭到歧视。

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他指出，歧视爱滋病患是一个非法的行为，在现今的社会是不能被容忍的事情。

他补充，部份内阁成员也在近期的内阁会议上建议，立法制止职场上对爱滋病患的歧视。

卫长代读敦马讲稿

卫生部长拿督斯里祖基菲里今晚代表马哈迪出席大马爱滋病基金会于希尔顿酒店举办的“敦茜蒂哈斯玛奖”颁奖礼，并代读马哈迪的讲稿。

马哈迪指出，国内的爱滋感染率已有明显的下降趋势，每年的新增病率已从2002年的5176宗，下降至2017的115宗。

他强调，尽管我国在控制爱滋病感染的努力取得了一定成就，但战斗却还没结束。

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他说，我国的爱滋病感染主要是透过性爱感染，其中90%的新患者都是通过性行为获得感染。

他坦言，尽管部份人士可能不想公开讨论关于性爱的问题；然而，我国却有必要以公共卫生的角度探讨此事。

“我们不能坐在道德制高点上，我们需要务实，我们需要继续拯救生命。”

推动爱滋病患福利获表扬

法兹拉膺敦茜蒂哈斯玛奖

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另外，68岁的护士长法兹拉获颁“敦茜蒂哈斯玛奖”，以表扬其在推动爱滋病患福利的努力。

法兹拉也是爱滋病庇护所“索乐哈之屋”（RumahSolehah）的创办人；她在本次颁奖礼获得一座奖杯、奖状以及1万令吉的奖励金。

出席嘉宾包括首相夫人敦茜蒂哈斯玛，马哈迪长女兼爱滋病基金会（MAF）赞助人拿汀巴杜卡玛丽娜，卫生部副部长李文材，教育部副部长张念群，大马爱滋病基金会主席拿督阿迪芭以及大马希尔顿区域经理杰米米德等人。