屋旁空地有电房…… 如果欲进一步了解有关产业计划的详情，必须到产业所在位置的地方政府处（譬如市政局或市议会）、或是土地局购买一份建筑图、或者是向发展商建筑师查询。

许先生说，他父亲去年订购一间双层排屋，是一间边屋单位，屋旁的空地接近屋身的宽度，另外，旁边有一块空地，地段大约是160尺x160尺，是居民休闲的场所，因此，他的屋价比其他单位多了3万5000令吉。

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截至今年5月已支付给发展商55%的屋款，最近他去建筑工地查看，发现空地上建起一间电房，令他感到很意外，因为在买卖合约的平面画，并不存在这间电房，如果当初显示有，他的父亲是不会考虑购买这间房屋。

许先生问道：“现在父亲有甚么方法克服他面对的问题？”

答：买卖合约一般只显示房屋的平面图，譬如个别单位的建筑面积、各个房间的尺寸、厨房有多大，诸如此类的资料。

陈钟灵说，在发展商推售之前印刷的促销手册，可能会包括建筑图，但那不是最精确的一份，往往有可能再修改。

如果欲进一步了解有关产业计划的详情，必须到产业所在位置的地方政府处（譬如市政局或市议会）、或是土地局购买一份建筑图、或者是向发展商建筑师查询。

签署买卖合约前有权看建筑图

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购屋者在签署买卖合约之前，有权看一看发展商的建筑图，因为在建筑图会显示那一边的空地是公园、公园的那一端有电房等设施。

发展商在推行产业兴建计划之前，必须向地方政府提呈建筑图，等待有关当局批准、并发出兴建准令后，才可以动工兴建房屋。