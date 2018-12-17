张念群：纳PAJSK分数‧舞龙舞狮列学校课外活动 她指出，教育部把舞龙和舞狮列为小学与中学的正规课外活动，表示所有学生在这方面的参与，以及参加州内、国内和国际赛事的表现，都能纳入体育及课外活动评估分数内。

张念群（中）出席第10届马来西亚全国龙狮锦标赛闭幕仪式后，与所有参赛及得奖者合影。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）教育部副部长张念群宣布，将舞狮和舞龙列为小学和中学正式的课外活动项目，让学生在这方面的表现可纳入体育与课外活动评估（PAJSK）分数当中。

广告

她今晚出席第10届马来西亚全国龙狮锦标赛闭幕仪式时说，她在8月18日出席马来西亚全国龙狮总会的一项活动时，接获该会申请教育部将舞龙及舞狮列为学校正式课外活动项目，而教育部在10月1日正式回函，应允这项申请。

她指出，教育部把舞龙和舞狮列为小学与中学的正规课外活动，表示所有学生在这方面的参与，以及参加州内、国内和国际赛事的表现，都能纳入体育及课外活动评估分数内。

“全国龙狮总会的代表说他们已经争取了四五年，但是没有下文，而事实上，部份学校多年前已有龙狮团，只是此前教育部没有将此活动列为正规的课外活动，导致学生参与龙狮活动，甚至在比赛中得奖，都不能被纳入评估。”

她说，教育部做此宣布后，将交由校方决定落实与执行方式，包括是否要成立龙狮团以及要聘请校内或校外的教练等。

龙狮总会会长表欣慰

马来西亚全国龙狮总会会长拿督林顺成对这项宣布表示欣慰，认为这不仅能鼓励更多学生参与舞狮舞龙，将此中华文化传统表演艺术与运动发扬光大，也能扩大平台，栽培更多有潜能及高素质的龙狮运动员，壮大我国这方面的实力。

广告

他说，前朝教育部对迟迟无法批准这项申请的解释，包括学校已有太多课外活动与体育项目，同时也需更多时间评估，才能批准。

“当张念群被委任为副教长后，我们再次尝试申请。我们8月提出申请，2个月后就取得正面回应。我们非常兴奋，期待这项官方应允很久了，这将有助我们进一步发展龙狮活动，吸引更多来自全国各地的运动员，也能培养出更好的人才代表我国出赛。”

他说，该会接下来会开始接触学校，以探讨适合及可行的合作方式，包括为校内体育教师提供训练，或者在聘请校外龙狮教练方面给予协助。

出席者包括马来西亚全国龙狮总会署理会长拿督陈振勇及总财政周国庆。

广告

学生帖文指遭校方逼退学

教部官员今会当事人

另一方面，张念群说，教育部官员将在明日会见在脸书发帖文，指遭校方逼迫退学的学生。

她说，该部官员今日在脸书看到这名学生叙述遭校方逼迫退学的帖文后，便第一时间接洽当事人，并安排会面。

她强调，校方不能强制要求学生在学校贩卖部购买印有校徽的练习簿，或者在学校合作社购买印有校徽的袜子等物品。

“不能强制要求，只能鼓励。如果此事属实，他们（校方）不该这么做，这也不是逼学生退学的理由，我们会调查。

据她所知，这名学生后来已删除帖文，但教育部会跟当事人接洽，了解问题后，再看要如何采取进一步行动。

张念群说，柔佛州教育局此前也接获校长强制要求学生购买校内售卖物品的投诉，因此柔佛州教育局已发出通知，强调必须由学生自愿性购买。

“另外，尤其全国学联体育理事会（MSSM）或柔佛学校体育理事会（MSSJ），他们常常需要筹款，因为这几年，他们可能在举办体育活动或课外活动时，面对经费不足的问题，所以透过这种方式筹集资金。”