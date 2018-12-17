火锅店奇招吸引顾客‧跳远一字马换折扣 其中一家“让签签飞小郡肝串串香”的火锅店，上个月开始推出“折扣你说了算”的小游戏，让顾客在标有长度的地板上进行立定跳远或做一字马，并以他们跳远或一字马的距离来决定用餐的折扣数额。

（新加坡17日讯）牛车水的登婆街餐馆林立，一条街上共有30间餐馆，同行竞争激烈。业者为吸引顾客纷纷出奇招，其中有火锅店推出“折扣你说了算”的游戏，让顾客在地板上立定跳远或做一字马，跳得越远或一字马劈得越开，折扣越多。

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立定跳远达到3公尺还可“免单”（免费吃喝）。

《联合早报》报道，登婆街（Temple Street）餐馆售卖的食物包括韩国餐、素食、火锅、煮炒和串烧烧烤，不同风味的异国料理店伫立街道两旁。

其中一家“让签签飞小郡肝串串香”的火锅店，上个月开始推出“折扣你说了算”的小游戏，让顾客在标有长度的地板上进行立定跳远或做一字马，并以他们跳远或一字马的距离来决定用餐的折扣数额；如果顾客从起跳线跳出的距离少过1.2米，就需倒贴给店家5角钱（1令吉50仙）、跳出少过1.8米店家就奖励空气（没有奖励）、跳达1.8米可获10%折扣、2.4米可获20%折扣、2.6米可获30%折扣、2.8米可获40%折扣，跳达3米则可免单。

该火锅店老板胡久林（37岁）受访时指出，火锅店在9月开张，上个月才从中国引进这款折扣的小游戏，游戏不分男女，只能选立定跳远或者一字马尝试挑战，但只可挑战一次。“若是一桌有10人，10人都可参加挑战，然后从中选出跳最远的长度来换取折扣，目前最高纪录是2.6米。”

他希望通过小游戏来增加顾客用餐的乐趣，过后的确有顾客为了玩此游戏来光顾。