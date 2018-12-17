业者派定心丸：供应肯定足．新春不会吃贵鸡 农场肉鸡慢大及减少了饲养量，刚好又遇上学校假期及宴会旺季等，造成需求量上升，导致近日来巴刹的肉鸡零售价格（净鸡）持续上涨，目前已去到每公斤7令吉60仙至在8令吉之间的价位。

（霹雳．实兆远16日讯）农场肉鸡慢大及减少了饲养量，刚好又遇上学校假期及宴会旺季等，造成需求量上升，导致近日来巴刹的肉鸡零售价格（净鸡）持续上涨，目前已去到每公斤7令吉60仙至在8令吉之间的价位。

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不过，业界人士促请消费者放心，到了还距离约2个月的农历新年时，供应市场的肉鸡肯定足够，而且价格也不会太高。换言之，即将到来的猪年，消费者无需被迫吃“贵鸡”。

张传文：农场依佳节需求调度

也是曼绒禽畜业公会理事的肉鸡农场业者张传文接受星洲日报《大霹雳》社区报访问时说，农场已有足够的经验，根据每个佳节的平均需求量进行调度，如在目前距离农历新年还有约2个月的时间，就会开始饲养供新年期间推出市场的肉鸡。

近2周鸡价飙升

“最近2个星期肉鸡价飙升的现象，可说是一个意外。在农场方面，其中一个无法控制的因素是从国外进口的饲料品质欠佳，直接影响了鸡只的成长率，结果为市场的供需量带来了影响，造成价格升涨。”

他说，其他造成近期肉鸡价格升涨的因素包括从今年初始，因经济持续低迷，造成需求量减少，以致农场在饲养量的调控方面，下调了产量，却遇上学校大放假及佳节旺季，需求量突然增加，以致肉鸡价格升了上去。

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也是曼绒市议员的张传文说，在饲料品质欠佳的影响下，肉鸡成长会拖慢3天，如在正常情况下，只需饲养33天的肉鸡，需养至36天，达到每只2公斤至2.2公斤的重量时才能推出市场。

“消费者可以放心，大部份的农场从现在开始已为新年的需求做准备，即开始购进小鸡饲养，以及会增加饲养量，以确保农历新年的肉鸡供应不会缺货。”

刘亚芳：料鸡价慢慢调降

受访的爱大华巴刹及甘文阁的肉鸡档小贩皆认为，已处于高价位2至3个星期的肉鸡价，在接下来的日子会慢慢调降下来，而且预测农历新年不会出现肉鸡供应不足，或消费者需吃贵鸡的情况。

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在爱大华巴刹售卖肉鸡的刘亚芳说，因经济不景，尤其是油棕果长期处于低价位，已严重影响消费者的消费力，让她的生意额也下挫了超过30%。

“最近约3个星期鸡价飙升，使我的生意更加难做。不过，我相信，到了新年时价格不会这么高，原因是农场会增加产量，而且政府也会把肉鸡列为统制价，因此消费者大可放心。”

叶女士：快降价刺激销量

在甘文阁旧巴刹专营卖鸡的叶女士说，希望肉鸡价尽快下调，让她有生意可做。

“这里的居民大部份是小园主，由于油棕果价格长期低迷，已严重影响了生意额，再加上近期的肉鸡价格飙涨，更近一步使我的生意额减少了一半。”

她说，生意额减少的原因，不是居民不再吃鸡，而是吃鸡及购买的数量大大减少，因此她寄望来临的新年鸡价不要太高，以便可刺激销量。

潘作钦：肉鸡销量保持

经营宰鸡厂及批发与零售肉鸡的PCK冷冻食品公司董事经理潘作钦表示，由于从买鸡、宰鸡到卖鸡，都是自己的公司经营，因此在控制成本上有优势，批售的肉鸡价格也会比市场上来得便宜，以致在这段肉鸡价格升涨的时期，销量不会有太大影响。

“我在霹雳州有20多间分行，每间分行的肉鸡销量都保持，甚至更高，生意额不受价格升涨的影响。”

询及农历新年的鸡价，他表示，根据预测，每年农历新年期间的鸡价都不会太高，原因是农场已增加产量，以及政府把肉鸡列为统制品。

萧养沁：近2个月差价大

经营餐馆及自由餐会生意的实兆远样样红酒家东主萧养沁说，最近2个月肉鸡价格的差价很大，最低价时每公斤不到6令吉，最高价时则超出8令吉，以致成本大幅提高。

“肉鸡是自由餐必用的食物，包括炸鸡肉及加哩鸡，所以用量非常大。若是价格长期居高，肯定会影响利润；同样的，当价格下降时，利润也会增加。因此，餐饮业不能因为原料在某个时期涨价或降价，随意调整价格。”

市场肉鸡虽然涨价，但肉鸡供应依然充足。（图：星洲日报）