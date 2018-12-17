《叶问外传：张天志》首映礼暨颁奖礼·杨紫琼亲写书法卷轴 现场特别颁发创意奖项慰劳一班辛劳的演员们，分别有“地上最劲奖”、“最突破演出奖”、“专业悲情奖”、“唇枪舌剑奖”、“卖力攻守奖”和“挨着好多奖”。

（香港17日讯）继甄子丹“宇宙最强”的封号后，黄百鸣这次为电影《叶问外传：张天志》封张晋为“地上最劲”。首映礼上，杨紫琼拍摄期间受伤照片被展示出来，手部大块淤青，让张晋不好意思自首说：“这是我的罪证！”

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《叶问外传：张天志》昨晚办首映礼暨颁奖礼，监制黄百鸣在台上形容张晋饰演的张天志和叶问的君子性格不同，反而更加接地气。电影《叶问》系列深受大马观众欢迎，《叶问3》在大马的票房达3000多万令吉，一度成为大马最高中文电影票房，询及对《张天志》的期待，他信心依旧，但谦虚不敢把期望放得太高，“《叶问》的成就是靠累积的，《张天志》才第1部，能达到1000万令吉就很开心了，若有好成绩一定会来马庆功！”他也透露《叶问4》已经拍完进行后制阶段，暂定明年暑假上映，“在这之前，先看《张天志》吧！”

杨紫琼去年拍摄以双拳力拼张晋，一度体力透支，抽筋手抖，现场曝光她的伤势照片，八爷看到反指：“（伤势）化妆来的！”但张晋却不好意思的笑说：“是真（伤），而且是我的罪证，要靠化妆遮住伤痕，不然不连戏！”

现场特别颁发创意奖项慰劳一班辛劳的演员们，八爷和张晋分别从监制黄百鸣手上得到由杨紫琼亲手撰写的“武行正道”卷轴和“地上最劲奖”。郑嘉颖获得“最突破演出奖”、周秀娜获颁“专业悲情奖”、谭耀文获得“唇枪舌剑奖”、释彦能和何远东分别获颁“卖力攻守奖”和“挨着好多奖”。

导演袁和平、监制黄百鸣

（左起）郑嘉颖获得“最突破演出奖”、周秀娜获颁“专业悲情奖”、谭耀文获得“唇枪舌剑奖”（右）