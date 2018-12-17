赛沙迪：青体部将成后盾．顺莹放心冲奥吧！ 赛沙迪也是麻坡国会议员，他于今午会见甘榜双溪普莱居民后表示，最重要是希望顺莹不会受到退出国家队影响，继续在国际羽球赛事奋斗。

（柔佛．麻坡16日讯）青年及体育部长赛沙迪促请宣布退出国家队的首要混双“顺莹组合”陈炳顺及吴柳莹放心，该部门将会作为两人的后盾，两人将会继续代表国家出征国际赛争取最佳表现，其中包括2020年东京奥运会夺牌目标。

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赛沙迪也是麻坡国会议员，他于今午会见甘榜双溪普莱居民后表示，最重要是希望顺莹不会受到退出国家队影响，继续在国际羽球赛事奋斗。

他坦承，顺莹在两个星期前，已经向他表明要退出国家队的立场，两人也向他保证会尽力做到最好，包括东京奥运会列下夺牌目标。

赛沙迪保证，顺莹两人与国家羽总及青体部的关系，不会因为宣布退出国家队而受到影响，若日后有面对困难，该部门将会给予协助。

马足总明年透明化售票机制

他也强调，大马足球总会从明年开始，将落实更透明化的售票机制，以杜绝国内足球赛出现黄牛票事件。

部长回应媒体询问上个星期铃木杯大马对越南的主场首回合比赛疑出现黄牛票时指出，其实大马足总过去已经拥有一套完善的售票机制，可能没有受到良好执行。

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他强调，该部门已经向大马足总发出指示，要求从明年1月开始，落实透明化售票机制，包括加强执法行动，杜绝足球赛出现黄牛票。

此外，赛沙迪也赞扬马来亚虎在铃木杯表现出色，尽管我国未能在第二回合的决赛中打败越南，可是却展现了高昂的斗志，这对接下来的比赛起着很大作用。

他说，足球教练及球员在比赛中尽了最大的力量，最重要是球迷不会对国家队无法夺杯而感到失望。