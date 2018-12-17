沙巴首季交易价量齐增 沙巴是马来西亚13个州的第二大州，根据全国产业资讯中心的数据，2018年首季沙巴的产业交易总共2258宗，价值12亿5000万令吉，与前期比较，交易量和交易价值，分别增长28.1%和60.5%。

沙巴是马来西亚13个州的第二大州，根据全国产业资讯中心的数据，2018年首季沙巴的产业交易总共2258宗，价值12亿5000万令吉，与前期比较，交易量和交易价值，分别增长28.1%和60.5%。

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住宅领域主导沙产业

其中住宅领域占交易的59.4%，依然是主导沙巴产业市场的领域，接下来是农业领域，占22.6%，商业领域占12.0%，至于发展地段和工业产业，分别占3.7%和2.3%。

按年比较，2017年的交易总量超越2015和2016年，分别成长23.6%和10.3%，至于交易价值，2017年的数据比2016年高出28.2%、比2015年较多15.9%。

在第11大马计划下注入38亿7000万令吉，料有助于刺激沙巴的经济成长，有关拨款包括：2018年建设泛婆罗洲高速大道、公共基本设施维修等10亿令吉，其余的拨款作为沙巴东部保安基金，以改善沙巴州东海岸保安设施、斗湖县医院，以及在古那、兰瑙和丹布南土著法庭。

中国绿能公司对于在亚庇市推行绿能电动公共交通系统进行研究，研究的范围包括：巴士路线、载客点、充电巴士的站点，以及维修工作，去年签署谅解备忘录后，该公司承诺交给市政局4辆免费的绿色巴士，作为试跑的一部份。

此外，高峰控股私人有限公司和沙巴Warisan Harta私人有限公司，已签署备忘录，以便在哥打毛律、双溪斗亚兰设立两个迷你发电站，协助应付沙州对能源的需求，减少对矿石燃料的依赖。

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酒店业发展获扶持

2018年首季，沙巴迎来125万6478名旅客，与前期的119万6938人比较，增加5.0%。配合旅客增加、以及州政府扶持旅游业发展，产业发展商获州政府提供奖掖扶持酒店业的发展。

在这期间，Hilton Kota Kinabalu、Mercure Kota Kinabalu、JW Marriott KotaKinabalu，以及ibis Styles Kota Kinabalu，是其中一些完工的酒店，未来的新增酒店包括：Crowne Plaza酒店、Jen酒店，以及Holiday Inn Express。

另一方面，沙巴Alila Dalit Bay的建筑工程已经展开，这个152间滨海度假屋发展计划，面向南中国海，距离亚庇市中心以北28公里，沿着沙巴的西海岸而建，该产业预期在2019年第四季完工，由Alila酒店度假屋公司经营。

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ibis Styles Kota Kinabalu酒店今年初进行非正式推出仪式，该市最新的城市酒店共有12层、184间客房、餐厅、酒吧、3个会议室等等。

大学设教学度假课程

此外，沙巴大学和Traverse Tours私人有限公司，已签署谅解备忘录，在大学校园设立教学度假课程，作为训练学生熟悉度假产业的平台，反映该州旅游业市场蓬勃，教学度假产业包括：30个度假单位、餐厅和温泉等设备。

与此同时，Bright Eclipse私人有限公司，已开始建设Aru Suites @ Kota Kinabalu，该公司最新的产业位于丹绒阿鲁附近，有关产业包括127个建筑面积543平方尺、1013平方尺，以及1344平方尺的单位，价格从41万5789令吉起跳，截至2018年6月，认购率和建筑建进展分别为60%和25%。

谢氏机构的家居套房CityPads，两栋产业大厦共有698个单位，截至2018年4月杪，认购率和兴建筑建进展也分别为60%和25%。

至于主导亚庇的住宅产业领域，截至2018年首季，共有1341个单位，交易总值5亿1137万令吉，占交易总量和总值的59.4%和41.0%。

以供应量来说，亚庇现有住宅产业存货为6万1820个单位，比前期增加1487个单位，共管公寓/公寓占住宅产业供应总量的38.9%。

■资料来源：莱坊国际产业顾问公司报告