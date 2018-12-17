冼都-繁荣铁路城风貌重现 本期，我们来看从麻雀变凤凰的冼都，冼都位于吉隆坡策略性地点，与巴生河流域其他城市，例如泗岩沫、鹅唛、文良港，以及吉隆坡市中心距离并不远。

2018年已接近尾声，对巴生河流域的发展商来说，2018是忙碌的一年，他们先后推出不少产业发展计划，特别是在首半年。

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本期，我们来看从麻雀变凤凰的冼都，冼都位于吉隆坡策略性地点，与巴生河流域其他城市，例如泗岩沫、鹅唛、文良港，以及吉隆坡市中心距离并不远。

过去的冼都发展欠规划，随着基本设施便利提升，改善冼都的出入交通，提高该地区的生活水平，重新展现该城为繁荣铁路城的面貌。

冼都的产业发展保持蓬勃，发展商竞相迎合城市住民对房产的需求，特别是提供综合设备、位于吉隆坡市中心的产业，普遍备受推崇。

The Capers房产设计独特

杨忠礼机构旗下The Capers房产设计独特，奠定房产社区的参考目标，并已成为许多人追求建立家园的选项，冼都产业分布的地区包括Taman Metropolitan Batu、Bandar SentulUtama、Sentul Pasar、Sentul East，以及Sentul West。

目前，位于冼都的转手高耸住宅计划，每平方呎售价在155至970令吉之间，以应付不同阶层买家的需求，从低层、中层和高收入阶层都有，较新房产的售价每平方呎介于600至900令吉之间。

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在这方面，杨忠礼机构旗下Fennel与The Capers房产售价较昂贵，每平方呎超过800令吉。

此外，单位面积在中等范围，位于冼都的公寓发展计划，建筑面积在800至1200平方尺之间，最大的The Maple，建筑面积达2891平方尺。

在冼都，目前兴建中的3项产业计划，分别是Rica Residence，发展商为Fajabaru产业私人有限公司，马星集团（MAHSING,8583,主板产业组）的MCentura，以及大华集团的Sentul PointSuite公寓。

捷运线完工后 房产或涨价



与此同时，由Citra Amal私人有限公司发展的Sky Awani1和Sky Awani2相当受欢迎，属于联邦直辖区可负担房屋计划，每平方呎售价在201至400令吉之间，这些发展计划预计在2018至2021年之间完工。

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另一方面，售价较高的是The Rica与Sentul Point，每平方呎价格从601令吉起跳，现阶段，冼都高耸房产每平方呎平均售价450令吉，预料在捷运SSP线（双溪毛糯至布城）预期2022年完工，房产价格有可能上扬，该线途经冼都，辅助现有的电动火车线、单轨火车和轻快铁线，衔接巴生河流域其他地区，加大交通便利性。

随着冼都地区土地日益减少，未来冼都的产业发展，往上兴建的例子进一步增加。

■资料参考：亨利行产业顾问公司市场报告