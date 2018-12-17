称对大马羽总不是重大打击．黄锦才：顺莹离队是双赢

（吉隆坡16日讯）大马羽总秘书兼教练与训练委员会主席拿督黄锦才坚持认为，顺莹组合令人震惊的决定对国羽并不是一个重大打击。他同时表示，目前世界排名第6位的顺莹组合离开后，并没有任何区别，因为他们仍将代表国家出战。

广告

锦才说：“这对我们来说没问题，虽然离开国家队转当职业球员，但他们仍在为国家效力。

我相信他们将继续比赛直到东京奥运会，如果他们获得参赛资格，羽总一定会让他们参赛。”

锦才也坦承，顺莹组合的决定并不令人意外，因为羽总高层和教练都早已知道他们的意愿：“过去一个月，他们与教练之间进行了非正式的讨论。陈炳顺和吴柳莹已考虑这个决定很长一段时间了。”

“而最近，国羽正在精简队伍，给资深球员施加很大的压力。我们设定了更高的成绩指标，并明确表示他们必须在每场比赛中都表现出色，他们可能因此无法承受压力。”

锦才补充，顺莹组合离队也带来了羽总和球员的双赢局面，因为羽总在维持资深球员身上的花费庞大，他相信现在羽总能把资金投资在栽培年轻球员身上。

他说：“年轻球员需要更多帮助，而资深球员不需要我们协助他们的财务和训练。凭藉他们的能力，他们获得赞助商应该没有问题。他们也足够成熟，可以自己训练并照顾好自己。事实上，他们在外面可能表现更好，因为他们会更放松，压力更小。”