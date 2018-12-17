世界羽联年终总决赛．两局不敌石宇奇．桃田承认完败 2018年世界羽联世界巡回赛总决赛在广州展开最后一日比赛角逐，在最受关注的男单决赛中，夺冠大热门桃田意外以12比21、11比21惨败给石宇奇，在过去4次交锋中首度输给石宇奇，无缘重夺自2015年以来个人第2座年终总决赛冠军。

桃田在决赛被石宇奇打得毫无脾气，赛后承认完败。（图：法新社）

（中国．广州16日讯）第一次输给石宇奇，而且是在年终总决赛这样的一个大赛，桃田贤斗认输，表示今天完败于对手。

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2018年世界羽联世界巡回赛总决赛在广州展开最后一日比赛角逐，在最受关注的男单决赛中，夺冠大热门桃田意外以12比21、11比21惨败给石宇奇，在过去4次交锋中首度输给石宇奇，无缘重夺自2015年以来个人第2座年终总决赛冠军。

赛后这名日本一哥表示，石宇奇的进攻精度很高，在进攻上很有自信，加上他不太能掌握好对距离的感觉，所以造成了这种惨败的情况出现。

桃田说：“我网前的判断会有点问题，今天我认为自己是完败了。”

石宇奇：夺冠后有落泪的感觉

而在奠定胜利那一刻，石宇奇捂住了眼睛，对此他在新闻发布会上说：“可能有点激动吧，没有激动到落泪，但想落泪的感觉是有的。”

此役石宇奇进攻勇猛，控制住场上的节奏，让桃田无法发挥出自己的特点。然而他说：“这并不是一场轻松的比赛，虽然分差有点大，但每一个球的多拍都很多，两个人都比较累。”

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辛胡（右）成为年终总决赛冠军得主，奥原希望则满足于亚军，两人都奉献了精彩的比赛。（图：法新社）

辛胡首捧女单冠军

另外，辛胡没有让遗憾重演，终于首夺年终总决赛冠军。

在星期日率先上演女单决赛，去年亚军得主印度“高妹”辛胡费了1小时2分钟后，才以21比19、21比17险胜日本世界第5的奥原希望，首尝年终总决赛桂冠滋味。

辛胡今年发挥不俗，在分量更高且受关注的赛事往往表现得很出色，她接连在南京世界羽球锦标赛和雅加达-巨港亚运会都闯进决赛，最终屈居亚军，4月则在共运会获得女单金牌。

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输球的奥原希望没能为日本保住冠军，无缘时隔3年再夺个人第2冠，但其下半年收获2冠（韩国、香港超级500赛）3亚的发挥，还是让人惊艳不已。

懿律东萍混双称霸

在混双决赛，冠军早早落入中国手中，皆因两支组合都是东道主选手，而在这场世界前2名对决中，王懿律与黄东萍以23比21、16比21、21比18击败头号种子“雅思组合”郑思维与黄雅琼，终于打破过去7次交战都落败的尴尬纪录，首次称霸年终总决赛。

女双决赛方面，日本头号种子松友美佐纪与高桥礼华，以21比12、22比20战胜韩国的李绍希与申升瓒，终止了双方对战3连败，也时隔4年再夺年终赛冠军。

中国双塔首度登顶

最后上演的男双则是“中日对决”，中国“双塔”李俊慧与刘雨辰以21比15、21比11轻取日本的渡边勇大与远藤大由，在双方3次交锋中终取得1胜，并成功首度登顶年终总决赛。

双塔昨日4强以18比21、21比12、21比15逆转台湾的陈宏麟与王齐麟；渡边勇大与远藤大由则是2比0轻取丹麦的阿斯特鲁普与拉斯姆申。

2018年世羽联年终总决赛成绩

男单决赛

3/4石宇奇（中）胜2桃田贤斗（日）──21比12, 21比11

女单决赛

辛胡（印度）胜2奥原希望（日）──21比19, 21比17

男双决赛

李俊慧与刘雨辰（中）胜渡边勇大与远藤大由（日）──21比15, 21比11

女双决赛

1松友美佐纪与高桥礼华（日）胜李绍希与申升瓒（韩）──21比12,22比20

混双决赛

王懿律与黄东萍（中）胜1郑思维与黄雅琼（中）──23比21, 16比21, 21比18