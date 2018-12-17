王宝钦‧欢迎多管闲事 在1MDB面前，暂且不说牵一发而动全身的FGV控股（FGV,5222,主板种植组），连拥有超过900万名存户的朝圣基金局，似乎也不算举足轻重。

一马发展公司（1MDB）宛如恐龙，一出现就遮云蔽日，让其他同样无法无天的事件瞬间变得微不足道。

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在1MDB面前，暂且不说牵一发而动全身的FGV控股（FGV,5222,主板种植组），连拥有超过900万名存户的朝圣基金局，似乎也不算举足轻重。

朝圣基金局上周公布整合计划，包括将199亿令吉表现逊色的资产转给财政部属下特别用途公司，存款则交由国家银行监管。

这一系列堪称朝圣基金局1963年成立以来的最大变动，至今所引起的关注，与该机构的庞大资产并不成正比。

实际上，朝圣基金局到底出了甚么问题？

根据媒体整理的资料，朝圣基金局最大的问题，是只受到1995年朝圣基金局法令管制，这意味着他人不可“多管闲事”。

第二个问题是无存款上限。由于朝圣基金局的存款获得政府担保，也带来不错的“回酬”，因此居然变成“富豪银行”，据称1%存户掌握730亿令吉存款中的接近一半。

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朝圣基金局的另一个问题是股票占策略资产高达53%比重，远远高于雇员公积金局（EPF）的大约40%，意即朝圣基金局面对更高的投资风险。

总结3大问题后，就会发现其实只有一个问题：监管出了错。

朝圣基金局的存款用于神圣的伊斯兰教五功之一，这是敏感的宗教课题，可是鉴于存款获得政府保障，如果出了错，政府就必须负责，最终也会造成不侷限于穆斯林的影响。

既然朝圣基金局“大到不能倒”，可能需要公共财政的支持，那政府就有不得不插手的充份理由了。

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现在政府决定委派国行监管朝圣基金局的存款，再把表现不好的资产剥离，交给财政部设立的特别用途公司，一如金融风暴爆发后的呆账银行，确实比之前监管不足好得多。

现在政府在财政赤字写下5年最高纪录之下，接过这个烫手山芋，会不会加重已占国内生产总值（GDP）高达3.7%的财政赤字？

接下来，控制F G V控股的联邦土地发展局（FELDA），是否可能带来更令人震撼的重组计划？

其实，朝圣基金局个案，只是再一次证明监管之必要，如果不是改朝换代，问题恐怕依然深藏地毯底下。

可是，见之公共机构的处理手法，我们就会明白，加强监管说起来容易，做不做到，却又是另一回事了。