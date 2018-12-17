李勇加‧皮之不存 对毕达良来说，简直是晴天霹雳，最重要的收入来源就此泡汤，剩下的业务又不是很赚钱，加上还背负庞大贷款债务，未来可能由盈转亏。就像成语“皮之不存，毛将焉附”——没有了皮（SKIN项目），该公司要如何生存？

毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）现在对于“皮之不存，毛将焉附”这句成语应该有强烈的感受。

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这家公司原本获得政府颁发国家移民监控系统（SKIN）特许经营权，靠着这一纸价值35亿令吉的合约，未来15年都可以不愁吃不愁穿，有如养了会生金蛋的鹅，盈利滚滚而来。

没想到，金蛋鹅竟然飞了。

内政部在上周一突然宣布取消SKIN项目，以开发更全面、有效及友好使用的新系统，并将展开公开招标。

对毕达良来说，简直是晴天霹雳，最重要的收入来源就此泡汤，剩下的业务又不是很赚钱，加上还背负庞大贷款债务，未来可能由盈转亏。就像成语“皮之不存，毛将焉附”——没有了皮（SKIN项目），该公司要如何生存？

毕达良祸不单行，该公司刚在11月杪宣布和阿里巴巴云（Alibaba Cloud）及新加坡Conversant公司联营的EduCloud综合教育平台（IEP）告吹，该项云端教育平台因有“阿里巴巴”

的金字招牌加持而备受瞩目，但由于只是签署备忘录，一旦取消影响不大，至于这次痛失SKIN项目，则肯定带来了重创。

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投资者一直都以为毕达良可以保住SKIN项目，在今年9月，该公司更公布获得大马发展银行提供9亿7840万令吉的贷款以融资SKIN项目，令投资者深信，该项目完好无缺，不受政局变天影响。

如今，政府在毫无预警下撤销合约，同时表示会赔一笔给该公司，但金额不大。该公司在文告中声称未接获通知，将寻求政府澄清。似乎该公司一直都被蒙在鼓里，两天后才表示接获政府信函通知，将和政府讨论赔偿金。

失去了SKIN的光环后，该公司也丧失了投资吸引力，之前过度乐观的分析员大砍财测和目标价，并将该股降级至“沽售”，投资者纷纷抛售，令股价暴跌。

毕达良凭借著曾负责SKIN项目的优势，或许可以重新投标新的移民监控系统，但能否中选将是个疑问，而新系统的合约价值也肯定大不如前。

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就像它的同行M Y E G服务（MYEG,0138,主板科技组）开始转攻印尼市场一样，毕达良是时候多元化业务和减少依赖政府合约。

至于当局也应记取“皮之不存，毛将焉附”的故事，事物互相依附存在，如果频频向企业动刀，动摇了市场信心，百姓生活不安定，最终当权者也将自食其果。