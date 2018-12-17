陈艳芳‧顶级手套的危机处理 顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）卷入“外劳超时加班”风波，立刻反应的危机处理，让股价很快止血，显示企业危机处理能力的重要性。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）卷入“外劳超时加班”风波，立刻反应的危机处理，让股价很快止血，显示企业危机处理能力的重要性。

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顶级手套这次被指外劳超时工作，引来英国政府大客户扬言调查，在全球抵制“血汗工厂”的时间点上，考验该公司的危机处理能力。

消息在上周日披露，该公司上周一立即在交易所发声明澄清，并同时让政府到工厂实地了解，由政府共同出面再次澄清，因此股价在周一大跌35仙后，周二很快止血。

事件始于汤申路透基金上周四的报道，指顶级手套的外劳过度加班，以赚取更多钱偿还付给顶级手套的高额中介费用。《路透》随后报道，表示英国卫生部正视这事件，因为卫生部旗下的国民保健服务证实是顶级手套客户，因此将对顶级手套的劳工及作业标准展开调查，因为英国当局不容许旗下单位涉及剥削劳工的事件。

报道指顶级手套员工被逼每个月加班90至120小时，而根据大马劳工法令，每月加班不能超过104小时。

顶级手套才走出“贵买对手公司”案件阴影，并在前周四刚取代马电讯，成为马股综指30成员，结果才高兴一天，就逢这利空冲击，上周一开市，该公司股价一度下泻6.5%，收市丢失5.93%。

不过，顶级手套“三管齐下”，除了在交易所发文告透露落实不让员工超时加班措施，也让人力资源部长古拉到工厂视察并和外劳交流，让古拉对外澄清，该公司逼外劳超时工作报道不实，而顶级手套执行主席丹斯里林伟才进一步澄清超时加班和否认做中介剥削劳工一事。

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周三，手套厂公会也出面澄清和说明手套工厂外劳工作情况未违反劳工法令。

该公司对不利新闻反应迅速，有助恢复投资者信心，让该公司股价在周二一度回升逾3%，终场受大市影响小跌；周三回升16仙至5令吉70仙，收复部份失地。

分析员也对该公司的反应给予肯定，维持评级。不过份析员也预测事件最坏结果是失去英国市场。

顶级手套方面，要完全解决此事，还有后续工作需要做。首先必须得到英国客户明确的说法，不管好坏，并且对外公布；其次是公布影响详情。

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不管公司或政府，危机处理首要是“快”，更切记，沉默不是金。