高产柅品合理价多少？ 在完成上述3厂后，3厂每年增70亿手套，使集团总装置产能在明年杪可增25%，至350亿个手套。肯纳格调高2019财政年净利13.8%，产能使用率料由80%走高至86%。

詹先生问：



高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）前景可好？合理价多少？

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答：高产柅品最近出炉的首9个月净利微扬2.6%，至1亿4130万令吉。分析员预期，第四季盈利可强劲增长，过后则受同业扩大产能竞争，赚益恐受压。

安联星展研究预期第17厂产能支援第四季盈利，预期赚益可改善。

达证券预期第17厂11月投产，第16厂8月投产有助第四季净利更为强劲，预期达5600万至6500万令吉之间。

肯纳格研究说，11月投产的第17厂预计生产15亿个手套，可生产25亿个与30亿个手套的第18与第19厂，可在2019年次季与第四季启用。

在完成上述3厂后，3厂每年增70亿手套，使集团总装置产能在明年杪可增25%，至350亿个手套。肯纳格调高2019财政年净利13.8%，产能使用率料由80%走高至86%。

艾芬黄氏研究说，霹雳美罗新地段将再增250亿手套产能，扩展产能于2020年开始，预期2020年完成后使产能由目前的250亿个增至760亿个。

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达证券调高今明年盈利2.1%与5.1%，至2亿零80万和2亿3520万令吉，产出增约2.8%为主因。

同业扩大产能 抑制赚益



尽管如此，大马投行表示，上述系列产量扩展虽使2019年销售增长19%，然而基于竞争者的顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）、贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）亦各增90亿个手套产量，预期剧烈竞争使售价与赚益受压。

丰隆研究指出，尽管增产能可使盈利更强劲，紧随手套同业的很多丁腈手套产能也在第四季后投产，预期赚益受压，维持财测。

联昌认为一旦第16与第17厂全面启动，未来有更强劲盈利增长，调高评级至“加码”，目标价由4令吉34仙调高。该行视该股折价达38%，其2020年本益比22倍，为2019年手套业平均27.6倍的20%折扣。

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基本上，分析员对该公司前景依然乐观，惟基于股价已反映利好，给予的评级从售出至买进不一，目标价差幅也很大，由3令吉72仙至5令吉16仙不等。