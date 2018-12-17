UTC缩短运作时间．民众：看着办！ 全国各州城市转型中心（UTC）将从明年1月起缩减营运时间至晚上7时，受访民众披露，虽然有关措施会对一些平日事务繁忙者带来不便，但影响并不大，因此普遍上还能接受。

（彭亨．关丹、瓜拉登嘉楼16日讯）全国各州城市转型中心（UTC）将从明年1月起缩减营运时间至晚上7时，受访民众披露，虽然有关措施会对一些平日事务繁忙者带来不便，但影响并不大，因此普遍上还能接受。

广告

在这项新调整下，城市转型中心营运时间将从原有的上午8时30分至晚上10时，调整至上午8时至傍晚7时，目的是为了节省开销，避免浪费时间和精力。

◎关丹：

●关丹民众林志雄（52岁）：紧急求诊可到医院

“我平时很少来UTC办事，今早（星期日）是因为带母亲来看病，而到来UTC的一马诊所。我也知道UTC缩减营运时间的消息，如果这个中心在星期六及日都继续运作的话，基本上并不是什么大问题。

“想要到这里处理各种事务的民众，即使晚上已经不行了，但是只需调整自己的时间，周末都可以到来办理。另外，想在晚上看医生的民众，如果是紧急的，大可直接到关丹中央医院外诊部求诊。”

●关丹市民陈玉娇（60岁）：自己安排时间就行

广告

“我是第一次陪伴儿子到来UTC的诊所看病，对于我来说，UTC缩减服务时间并不会带来什么大影响，人们如果晚上不行那就白天，自己安排时间就行了。”

●保险公司柜台服务员阿芝琳（26岁）：顾客多晚上8时后来

“我们的柜台设在UTC一楼，在过去，这里除了傍晚7时到8时暂关休息以外，晚上8时开始至10时打烊前都有不少人潮。许多白天没空的顾客，也特别选择晚上到来缴付保险费或办手续。而发薪日后到来办事及缴付各种费用的民众人潮则会比平时更多。

“一旦缩减UTC营运时间，对于我们来说也只能根据公司的安排了，可以早下班。而平时工作不方便的顾客，也可安排在星期六或日到来办事。”

广告

●便利店业者黎女士（52岁）：理解政府缩减开支

“我在UTC楼下租单位营业多年，平时人潮也不错，晚上也有一定的人潮。如果缩短了营运时间，也只缩减了两个小时，虽然我们的生意多少会有一点影响，但不会形成大问题。

“UTC的创立是为了给民众方便，但是现在大家都知道政府要缩减开支，因此这样的调整是可以理解的，可以减少时间和人力的浪费，平时忙碌的民众可以在星期六及日到来处理事务，因为这些政府机构依然有提供服务。”

◎瓜拉登嘉楼

●自雇人士黄耀盛：部份部门晚上人少

“我认为政府缩短UTC服务时间也是有道理的，因为晚上也没有很多人到UTC办理事务，政府部门的官员很多时候都是无所事事。

“或许有些部门会有人潮，例如陆路交通局或移民局，可是其他部门人潮不多，缩短开放时间可以让政府省却不必要的开销。

“如果上班族来不及在工作天去UTC，他们可以选择在周末假期（星期五及六）去办理事务。”

●市场销售员胡宣达：或可考虑延迟开放

“UTC在晚上开放的用意是为了方便上班族可在放工后前往处理各种事务，如今缩短开放时间至晚上7时，相信会对上班族造成不便。

“如果UTC开放至晚上7时，比政府机构正常放工时间只是延长了2个小时，不如直接关闭UTC，因为这已经失去当初设立该中心的意义。

“对于上班族而言，UTC延长开放时间至晚上真的很方便，如果真的要缩短时间，或许可以缩短1个小时至晚上9时，这比傍晚7时更理想。

“如果政府要节约开销，也可以考虑延迟开放的时间，即把早上8时30分延迟至中午12时开放至晚上10时，就无需承担过多的开销。”

关丹城市转型中心平时人潮踊跃，对于缩减营运时间的新措施，民众普遍接受。（图：星洲日报）

在这项新调整下，城市转型中心营运时间明年开始将从原有的上午8时30分至晚上10时，调整至上午8时至傍晚7时。（图：星洲日报）

城市转型中心结合各政府机构及服务单位柜台，以一站式形式为人民提供便利，广受关丹市民的欢迎。（图：星洲日报）