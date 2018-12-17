双威建筑钱景如何？ 基于建筑领域热潮不再，艾芬黄氏研究维持该公司2018年新合约预测在15亿令吉，但2019及2020年的合约预测则为20亿令吉，调低15%及20%，这两年每股净利预测下砍7至15%。

曹女士问：

广告

请分析双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组）最新业绩表现和前景，国内建筑业是不是没钱途了？

答：双威建筑最新公布的第三季业绩净利普遍符合或只略低于市场预测，惟新政府上台砍大型计划，国内建筑领域荣景不再，分析员对未来盈利前景预测看淡，大部份下调2019和2020年的财测。

基于建筑领域热潮不再，艾芬黄氏研究维持该公司2018年新合约预测在15亿令吉，但2019及2020年的合约预测则为20亿令吉，调低15%及20%，这两年每股净利预测下砍7至15%。

MIDF研究也下砍今明2年的盈利预测，调低9.6%及12.3%，因赚幅受压之故。

钢铁涨价 赚幅受压

马银行研究考量钢铁价格走高、赚幅受压及基建合约总值调低，决定将未来3年的盈利预测分别调低10%、18%及16%。

广告

达证券也下砍3年的盈利预测，调低11.3%、20%及13.9%。此外，目标价与评级也一并调低。

肯纳格研究亦下调2018及2019年核心净利预测7至23%，并相信该公司或考虑海外市场，如缅甸及印度。

相对下，丰隆研究看好双威建筑的业绩一如以往的稳定，上调2018年财测6%，接下来年度的财测保持，因国内建筑业成长预料放慢。

手握52亿合约

广告

MIDF表示，虽然该公司业绩亮眼，但基建工程如轻快铁3线及捷运2线合约总值各调低47%及23%，这对相关承包商有不利影响。不过，双威建筑手握52亿令吉合约，对比过往5年合约为43亿令吉，因此该公司短期的表现仍健康。

大马投行表示，该公司手握大量合约，未来1至2年内的业绩仍无虞；不过，该公司本益比估值介于12至14倍，估值并不诱人。

兴业研究对双威建筑前景最乐观，除了将该公司列为首选，亦是唯一上调目标价的证券行。

该行认为，该公司手握3亿2500万令吉净现金，无需忧虑任何应付款项，该公司有大股东“撑腰”，即使基建放缓，仍有内部合约可支撑，相信2019至2020年时，基建合约若重新释出，该公司仍处于有利地位。

分析员对前景看法不一，评级从卖出到买进都有，目标价则是介于1令吉27仙至2令吉12仙。