2枪手射击挡风镜警告．​​退休高官曾收2次威胁信息 霹雳州刑事调查主任耶亚高级助理总监证实这起事件，警方于早上6时50分接获投报，指两名嫌犯当时是共乘一辆摩哆车抵达一商店前，其中一人朝车子挡风镜开一枪后就离开。

（霹雳．怡保17日讯）怡保美露2B花园一商店街今日早上近7时发生一起枪击案，一名有拿督勋衔的退休政府高官的四轮驱动车被两名男子开一枪射击挡风镜，警告将夺取其性命。

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霹雳州刑事调查主任耶亚高级助理总监证实这起事件，警方于早上6时50分接获投报，指两名嫌犯当时是共乘一辆摩哆车抵达一商店前，其中一人朝车子挡风镜开一枪后就离开。

他说，嫌犯们乘坐的摩哆车并没有车牌号码，动机疑为向有关拿督勒索，警方援引刑事法典第307（企图谋杀）及385（试图勒索）条文下展开调查。

据了解，这名50岁的拿督男子此前曾担任一科学相关的政府部门副局长，2014年退休后在彭亨州一工厂工作，一年前回来怡保在美露一带开设了两间洗衣店，他已前后收到两次威胁信息。