吉兰丹百神嘉年华会系列（6）：巴西巴力帝君庙（三西夫子）．巴西巴力帝君庙供奉2神明．关圣帝君神农大帝保佑万雅村 巴西巴力华人新村从老祖宗开发至今都被称为万雅村（KG BANNA）或者仄谷村（KG CHEKOK）。这间庙所供奉的就是关圣帝君（三西夫子）以及五谷神农大帝。

关圣帝君金身。（图：星洲日报）

巴西巴力华人新村从老祖宗开发至今都被称为万雅村（KG BANNA）或者仄谷村（KG CHEKOK）。这间庙所供奉的就是关圣帝君（三西夫子）以及五谷神农大帝。

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根据当地第五代村民陈毅鸿（73岁）收集得来的口述历史（由帝君庙现任财政许文兴确认），1833年，来自福建金门的许监刚与一班朋友乘船到江沙村（Kg Kasar）落脚，并开垦江沙村的种植地，当时的他只有17岁。

落脚后，他便与一名来自道北县德柏村（Kg Terbok）的泰裔女子共结连理，并生下3男4女。根据当时的记载，这3名男孩分别就是许文硈、文桃和金里，而另外4名女儿并没有记载到她们的名字，只是知道这4名女儿分别住在江沙村，客拉丹村以及赤脚村。

妈祖庙迁自武吉巴恼

早期林伯显仙师从中国南来的时候，便携带天上圣母金身到马樟甘榜督祖巴华人村开拓农业，由于当时林伯显仙师的住宿地都是以马来居民为主，导致无法供奉妈祖，许监刚便向林伯显仙师奉请妈祖金身来万雅村供奉。

当时的村民便在武吉巴恼（Bukit Panau）的对岸搭建一间小庙来供奉妈祖。

当时，武吉巴恼一带的村民都对沙冬公主（Puteri Saadong）的信仰非常强烈，因此，那时庆祝天上圣母千秋宝诞时都很容易就借到了厨房用具。几年后，由于地理位置的关系，该庙也渐渐受到河蚀的影响而被逼搬迁。

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赤脚村的村民获知搬迁事之后，便与万雅村的村民协商，希望能够在赤脚村重建妈祖庙来供奉天上圣母，主要的原因是因为赤脚村的华裔村民比较少，而且又坐落在吉兰丹河的下游；相反的，万雅村却在上游，村民只需要乘船，顺着河水即可到达赤脚村，经过协商后，双方的村落便达成共识，把妈祖庙建在赤脚村，供奉至今。

开垦敬拜神农大帝

当地奇难杂症获解决

大约1980年代中期，许监刚与3名儿子奉请五谷神农大帝到仄谷村开垦种稻。当时，他们和一群马来村民是乘船到仄谷村，并把船拴绑在一棵大树。一下船，他们便在该地举行敬拜四方土地公以及虎爷，以祈求一切顺利，驱赶所有鬼怪以及野兽。

一行人来到仄谷村时发现很多乌鸦，惟举行敬拜仪式后，才逐渐减少。自开垦后，当地村民就开始敬拜五谷神农大帝，可以说是非常灵验的神明，神农大帝也解决当地居民很多的奇难杂症，当地居民因此建议为神农大帝成立为“会内”神明，不过，许监刚并不同意如此的做法。

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关圣帝君“住”炉主家

1994年才建庙供奉

大约1980年代中期，由于许监刚当时不同意当地居民为五谷神农大帝成立为“会内”神明，因此便向伯显高请示，要求他从中国奉请一尊关圣帝君金身，并居住在仄谷村内，担任道长一职，负责敬拜关圣帝君的一切仪式。

当地居民那时就成立为会内神明，每年都会掷圣杯，选炉主的方式来庆祝关圣帝君千秋宝诞，谁被选为炉主，关圣帝君的金身将会供奉在炉主家中。

伯显高去世后，关圣帝君的金身就交由当地居民负责。为了纪念创办人伯显高，当地居民都会在关圣帝君千秋宝诞当天祭拜伯显高。当年，第一届的主席就是当时的村长许春安，他是许监刚的孙、许文桃的儿子。许春安出生于1880年。从那时开始，关圣帝君千秋宝诞都是由村民们轮流举办，一直到1994年才正式开始筹建为今日的帝君庙，并在1995年竣工。

帝君庙正式启用后，关圣帝君的宝诞千秋就在庙举办，村民都会在宝诞期间到庙来进行筹备工作。神诞定于每年农历五月十三（正日），庆祝从五月十二至十五，一连4天3夜。

五谷神农大帝金身。（图：星洲日报）

陈毅鸿所提供的资料都是来自当年老人家的口述历史。（图：星洲日报）

帝君庙在1994年正式开始筹建，并在1995年竣工。（图：星洲日报）

帝君庙的天门。（图：星洲日报）

帝君庙的内殿，供奉的就是关圣帝君以及五谷神农大帝。（图：星洲日报）

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