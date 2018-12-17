《歌手2019》名单曝·青峰任串讲人·艾薇儿将参赛？ 网曝光《歌手2019》名单，包括吴青峰接棒张韶涵当串讲人，加上踢馆、补位歌手一共15人。

（中国17日讯）中国综艺节目《歌手2019》传出将在2019年1月4日开录，不过网络近日就先曝光演出阵容，包括吴青峰接棒张韶涵当串讲人，加上踢馆、补位歌手一共15人。其中最令人惊讶的是，名单中竟然出现加拿大歌手艾薇儿（Avril Lavigne）的名字。

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网传《歌手2019》第一轮排位赛名单如下：

由于《歌手2018》邀请到英国歌手洁西J（Jessie J），打开国际知名度，近日也传出2019年会再找国际大咖，而各种消息都指向了艾薇儿。

数个八卦微博转发黄牛卖票讯息指出，本季的选手首发阵容有刘欢、艾薇儿、王力宏、吴青峰、吉克隽逸、周深。而招商会上，节目组也说邀请艾薇儿了。

更有网民发现，吴青峰的IG关注了艾薇儿，而艾薇儿也关注了上届的冠军Jessie J，众人猜测艾薇儿现身节目的机率颇高。



