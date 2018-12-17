曾说“六四清场无人死”‧中国务院前发言人袁木病逝 中国媒体引述来自袁木治丧工作小组的消息，报道有关死讯，网上亦流传由小组发出的讣告。

（图：网络照片）

（中国‧北京17日讯）在“六四”事件期间担任中国国务院发言人的袁木，据报上周四在北京逝世，终年91岁。

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中国媒体引述来自袁木治丧工作小组的消息，报道有关死讯，网上亦流传由小组发出的讣告。香港电台致电八宝山殡仪馆查询，职员表示，袁木的告别仪式，将于星期日早上举行。

公开资料显示，袁木出生于1928年，江苏兴化人。袁木曾任国务院研究室主任兼国务院发言人、第八届全国政协常委等职务

据报道，1989年六四事件后的记者会上，袁木指出，当时发生了从未发生过的反革命暴乱，死亡人数近300人，包括解放军、误伤的群众和暴乱分子。他6月再接受外国传媒访问，称戒严部队在天安门广场执行清场任务的过程中“没有死一个人，没有轧伤一个人。”

他的妻子在多年之后说这些数字是李鹏当年向袁木转达中央政治局常委的决定，责任不在她的丈夫。

另据报道，袁木2012年接受访问时说，他对六四的看法，难以三言两语讲清楚，又说不清楚当年高层的事。