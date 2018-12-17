驾驶者漠视指示牌．单向道照闯逆驶 甲洞卫星市邦奥路（jalan bangau）实验性改单向道计划已落实2个月，惟大部份驾驶人士故意漠视指示牌禁令，照闯不误！

余保凭（左）呼吁大众遵守交通指示，避免违例逆向驶入邦奥路。右起为林明胜和郑成隆。（图：星洲日报）

（吉隆坡16日讯）甲洞卫星市邦奥路（jalan bangau）实验性改单向道计划已落实2个月，惟大部份驾驶人士故意漠视指示牌禁令，照闯不误！

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为纾缓该路段每早的交通拥挤问题，吉隆坡市政局是于10月7日起，实验性在每日早上6时至中午12时，将邦奥路改为单向道，只允许驾驶人士由美嘉斯杜亚路（jalan mergastua）进入该路段。

路旁停满车塞车难改善

不过，《大都会》社区报记者今早在甲洞社区服务中心主任余保凭陪同下走访该区时，发现有部份驾驶人士为贪方便，无视禁止进入的指示牌，照样逆向驶入邦奥路。

此外，在落实单向道计划后，相关单位也少有派员到该区执法，再加上指示牌被指太小且路段两旁停满车辆，造成塞车问题仍无法改善。

小贩公会：指示牌太小

当地小贩公会代表认为，大部份居民和巴刹顾客早已熟悉该区原来的路况，但当局在改道后，设于该路段路口处的禁止通行指示牌不够显著，以致许多驾驶人士在不知情下，“逆向”行驶。

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他们解释，该区毕竟是巴刹，且每日都有大批人潮和车辆出入，驾驶人士忙于顾及路面情况，以及闪避其他车辆和行人，再加上指示牌太小，往往难以引起注意。

盼加强巡逻执法

他们提及，交通拥挤情况在周末尤为严重，且单向道计划落实以来，也不见市政局和警方派员前来开罚单或执法，长持下去，问题将无法改善。

他们说，随着农历新年将至，人潮将更多，他们希望市政局能探讨更有效的方案，配合警方加强巡逻和执法，确保驾驶人士能遵守指示，以纾缓该区交通。

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“我们也不希望真的发生意外事故，以免造成伤亡、吵架，伤了和气，大家互相配合，就能让交通变得更顺畅。”

他们也希望当局在特定时间派员前往指挥交通，以提高大众对该路段改道的醒觉，及早熟悉路况。

余保凭：逆驶致塞车难解

余保凭表示，大部份巴刹顾客都将车辆停放在邦奥路两旁，再加上小贩在路旁上下货，该路段变得窄小，倘若驾驶人士遵守指示单向行驶，就能纾缓交通拥挤的情况。

但他感叹，单向道计划落实以来，却仍有许多驾驶人士无视指示牌，逆向驶入邦奥路，以致该区每早持续面对塞车问题。

吁公众遵守指示

他说，他们曾就此时向冼都警区、甲洞警局和市政局反映，希望当局能派员前来执法；但长期依赖执法也不是办法，还是需要公众人士给予配合，遵守交通指示，好让该路段恢复通畅。

“该路段两旁在停放车辆后已变得窄小，驾驶人士和行人‘你闪我避’，难免还是会发生碰撞和意外事故，希望大家能负起责任，遵守规则。”

他强调，该巴刹周边和住宅区都有许多捷径能通往美嘉斯杜亚路，驾驶人士没有必要坚持使用繁忙的邦奥路。

“若民众始终不愿配合或遵守指示，那加强执法将是唯一办法；我将持续要求警方派员频密前往该区执法和巡逻，好让公众对单向道计划有所醒觉，提高安全意识。”

他也将建议甲洞区小贩商业公会在农历新年除夕前的一周，聘请志愿警卫团协助指挥交通和维持交通秩序，盼能稍微纾缓该区交通拥挤的情况。

尽管吉隆坡市政局已在该区周遭放置多个布条和告示牌，惟相信因字体太小且该路段过于繁忙，以致无法引起驾驶人士关注。（图：星洲日报）

相较于邦奥路，同样已改为单向道的邦奥2巷（Lorong Bangau2）的违例情况，尚不太严重。（图：星洲日报）

吉隆坡市政局已于10月7日起，实验性在每日早上6时至中午12时，将邦奥路改为单向道，只允许驾驶人士由美嘉斯杜亚路驶入该路段，惟仍有许多驾驶人士依然故我，照闯不误。（图：星洲日报）

为方便驾驶人士辨认方向，余保凭建议吉隆坡市政局在邦奥2巷往布柏路（Jalan Bubut）的路面上画上指示箭头。（图：星洲日报）



林明胜（甲洞区小贩商业公会理事）：未见警方来巡逻

“吉隆坡市政局所设的道路指示牌太小，驾驶人士往往没有注意到，照样反方向驶入邦奥路，以致该路段的塞车问题无法解决。

单向道计划落实以来，也没见过警方前来巡逻，我们不希望见到伤亡事故发生，希望当局能加强执法，而大众能互相配合，遵守指示，避免伤和气的事情发生。”

郑成隆（甲洞卫星市早夜市小贩公会主席）：盼市局派员指挥交通

“当局设立的指示牌太小，本来就不太容易引起关注，加上这里是巴刹周边，人潮和车辆都多且路又窄，驾驶人士必须注意路况和行人，进而更难发现指示牌。

我希望吉隆坡市政局能探讨管制方案，确保单向道计划真的能起到作用，尤其农历新年将迎来更多人潮，当局应该及早做出安排，包括派员来指挥交通，提高民众的意识，以有效纾缓交通。”