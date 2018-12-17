寿星男刺死女友·藏尸沙发内4天 一名25岁男子在生日当天刺死31岁女友后，将其尸体藏在家中折叠式沙发内长达4天。男子杀人后不仅异常冷静，甚至会趁没有人时，将女友的尸体拿出来“回味”一番。

（俄罗斯17日讯）一名25岁男子在生日当天刺死31岁女友后，将其尸体藏在家中折叠式沙发内长达4天。男子杀人后不仅异常冷静，甚至会趁没有人时，将女友的尸体拿出来“回味”一番。

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据英国《每日邮报》报道，此残酷的谋杀案件发生于俄罗斯下塔吉尔（Nizhny Tagil），事发当时，25岁被告马拉霍夫（Evgeny Malakhov）与大他6年的31岁女友艾杜丽娜（Marina Abdulina）在家中庆生。但万万没想到，本该欢乐的场景，竟然在马拉霍夫拿出刀刺死女友的那一瞬间，成了血腥场面。

杀死女友后的马拉霍夫不但没有一丝的害怕，还把尸体藏在住家内的沙发里。当身边没有其他人时，再把尸体拿出来。艾杜丽娜的友人祖多芙（Olga Zudova）因为一直联系不到她，于是开始怀疑马拉霍夫。

男子的母亲也因为祖多芙的多次询问，深感奇怪，并在发现儿子的异常行为之后，询问儿子有关艾杜丽娜的下落。这一问，事情曝光。

马拉霍夫冷静地坦承自己的所作所为。母亲知道后，立即通知警方，将马拉霍夫逮捕归案，并依照谋杀罪起诉他。一旦被定罪，马拉霍夫将面临最高15年的监禁。

目前调查人员还在进行验尸阶段，马拉霍夫的杀人动机亦还在调查中。

值得一提的是，马霍夫先前其实曾对艾杜丽娜使用暴力，被判入狱1年。但无论艾杜丽娜的友人祖多芙怎么奉劝，艾杜丽娜总说自己很爱他。