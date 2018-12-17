交回哥市泊车卡固本．市民索退款等了好久 哥打峇鲁市议会因为使用电子泊车票贩卖机而回收精明泊车卡及划票固本，而拖欠市民交回泊车卡及固本的退款，至今还在照着顺序退款，令市民们越等越不耐烦。

不过14令吉26仙的退款，却要市民三趟到市议会追钱都不果。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁16日讯）哥打峇鲁市议会因为使用电子泊车票贩卖机而回收精明泊车卡及划票固本，而拖欠市民交回泊车卡及固本的退款，至今还在照着顺序退款，令市民们越等越不耐烦。

广告

蔡振辉：一市民三度追讨不果

丹州希盟署理主席蔡振辉今日披露，他又接获市民的投诉，一名华裔市民向他申诉，已经三度造访市议会泊车组都拿不到退款，令他气愤不已。

他说，该市民今天第三次去追讨他的退款，结果一样不得要领。

“市议会拖欠他14令吉26仙，至今还给不出钱。”

这位市民持着800号的卡片，这之前，有听说持700号的人已成功索回退款。

蔡振辉说，市议会以全新的电子机器取代传统的角子机，过程仓促，精明泊车卡及划票固本很快就被回收宣告无效。

广告

“这个方式注定失败，而且用现款退钱给市民的做法也很奇怪，如果在这段过度期，将钱送成固本给市民不是更方便吗？”

他因此促请华裔市议员，也要关注这方面的投诉，因为上述新机制还是存在很多问题。