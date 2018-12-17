早盘一度猛跌16点‧马股走势低迷 市场情绪低迷，大马股市今日（12月17日）部分蓝筹股领跌下，富时综合指数一度猛跌逾16点，之后跌幅逐渐缩小。

（吉隆坡17日讯）市场情绪低迷，大马股市今日（12月17日）在部分蓝筹股领跌下，富时综合指数一度猛跌逾16点，之后跌幅逐渐缩小。

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截至中午12点30分休市，富时综合指数下跌1.63点，挂1660.33点。

富时全股项指数报11368.83点，下跌50.28点；富时创业板指数跌66.29点，挂4323.82点。

下跌股达561只，下跌股133只，平盘股285只；成交量达7亿8442万股，总值4亿4485万令吉。

一名交易商表示，美国股市上周五（12月14日）表现低迷，3大指数都下跌，是全球经济放缓的征兆。

蓝筹股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）涨升2仙，挂9令吉39仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）和国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）皆下跌4仙，分别挂24令吉70仙和13令吉22仙。

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联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）报5令吉72仙，挂8仙。

热门股实值国际（PWORTH,7123,主板工业产品与服务组）升半仙，挂6仙。

沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）股价没有起落，报３３仙；阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）下跌１仙，至16.5仙。

另外，净利幅度缩小的威城（VS,6963,主板工业产品服务组）今早跌停板，报82仙，跌35仙。