槟岛市厅6公园禁练八卦内功．获知无限期暂停200人失望．最后练功日功友落泪 被指占用空间及破坏植物，“八卦内功”遭槟岛市政厅禁止在该厅管辖的6个公园内活动，但今日仍有近200名成员分别在新港及亚依淡新市镇公园运动，而负责人也宣布今日起暂停活动，直至另行通知为止，让参与者失望不已，更有人落下伤心泪。

被指占用空间及破坏植物，八卦内功遭槟岛市厅禁止在该厅管辖的6个公园活动。（图：星洲日报）

（槟城16日讯）被指占用空间及破坏植物，“八卦内功”遭槟岛市政厅禁止在该厅管辖的6个公园内活动，但今日仍有近200名成员分别在新港及亚依淡新市镇公园运动，而负责人也宣布今日起暂停活动，直至另行通知为止，让参与者失望不已，更有人落下伤心泪。

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八卦内功被禁止在槟岛6个公园进行活动，即新港直线公园、亚依淡新市镇柏立沙社区公园、牛汝莪拉斐尔公园、浮罗池滑成功花园、峇都蛮百家公园及班台惹雅斯里里蒙公园。

叶文法：长者未接获取消通知

负责人之一叶文法（62岁）今早在新港直线公园受访时说，该中心昨晚已告知所有活动据点的负责人，先暂停全槟的八卦内功活动，她也有在WhatsApp群组发信息通知所有成员，指今日的活动已取消。

“不过，由于大部份成员都是老人，他们没有智能手机，所以很多人今早照样出席，我们也如常运动，但暂是最后一次。”

她说，八卦内功自2009年在大马盛行，在吉隆坡有逾70个据点，各公园、市中心及室内皆有活动，向来相安无事。

林琳琳：练功后病情改善

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伤心落泪的林琳琳（50多岁）说，她曾经中风而行动不便，但今年4月开始练习八卦内功，2个月后情况好转，已可步行。

她至今已参与近8个月，获知此活动将无限期暂停后很伤心。

黄旭民：健康改善很多

黄旭民（70多岁）说，他10年前患帕金森症，行动不便，但6个月前练习八卦内功后，如今已可走路，健康改善很多。

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黄光文：遭投诉减扩音器黄光文（72岁）则说，之前有人投诉八卦内功活动时使用扩音器太吵，所以原本的3台扩音器已减剩1台。

冯志雄：官员应到场了解

记者也访问了5名其他公园的使用者，他们异口同声反对槟市厅的做法，也一致认为该活动并未干扰到其他人，甚至被指有益于患病的长者且有助健康。

冯志雄（57岁）认为，槟市厅的公园是被八卦内功的成员善用，许多病人练功后健康有改善，市厅官员应亲自去了解情况。

他说，该成员并没有霸占任何地方，其他公园使用者也只使用跑道，专心跑步，完全不受影响。

尤健忠：病人运动更有意义

尤健忠（65岁）说，八卦内功用公园的时间只有一个半小时，并无霸占公园，而且许多病人来运动，让社区公园更有意义。

陈成吉：绕圈影响树根成长

槟岛市议员陈成吉说，其实是有树木专家告知，八卦内功成员长期围绕树木转圈，会影响树根成长，目前虽还看不到状况，但3至5年就会造成树木停止生长。

他说，该八卦内功组织是以商业公司注册的，所以在公园办活动必须向当局申请准证，槟市厅也仅批准他们使用新港直线公园内的3棵树木范围，但他们后期使用的树木范围越来越多，而且越界至其他公园。

他强调，当局因查到该八卦内功属于私人有限公司，所以办活动必须向当局申请准证。

槟市厅欢迎协商

“槟市厅没全面禁止八卦内功，只是被禁在当局管辖的6个公园办活动，其他地方如室内或私人地方仍可进行，但若在民众会堂就必须申请。”

他也说，槟市厅永远敞开大门，欢迎八卦内功与当局讨论协调这件事。

叶文法称已发信息给成员宣布取消活动，但很多长者没有智能手机，仍照常出席练习。（图：星洲日报）

叶文法告知活动即日起无限期暂停，让成员大失所望。（图：星洲日报）