采撷风中的触动—— 记第三届花踪后浪文学营《我和写作的我》加影采风环节 谈及文学创作，除了多读多写，还仰赖于对生活事物的细心观察和思考。在第三届花踪后浪文学营中就特设了这样一个采风环节，营员们被分成多个小组，由工作人员带领，徒步穿梭于加影老街、庙宇、文物馆等加影人文景点。

加影在过去的20年来发展迅速，李成金希望透过文物的保存与讲解，让年轻世代对加影历史文化有更深入的了解。（图：星洲日报）

2018年11月，第三届花踪后浪文学营《我和写作的我》，于雪州加影新纪元大学学院黄迓茱活动中心圆满落幕。该活动邀请了6位著名作家担任导师，包括来自香港的韩丽珠、台湾的林达阳和杨佳娴，以及本地的黎紫书、翁菀君和周若涛，吸引了全国约180名热爱文学的学生参与。

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谈及文学创作，除了多读多写，还仰赖于对生活事物的细心观察和思考。在第三届花踪后浪文学营中就特设了这样一个采风环节，营员们被分成多个小组，由工作人员带领，徒步穿梭于加影老街、庙宇、文物馆等加影人文景点。经由导览员的讲解，营员们需把采风过程中的所闻所看以及观点感思，透过文学创作的方式表现出来。

后浪文学营主席曾翎龙表示，不少年轻人在写作过程中，往往会面对缺乏题材的窘境，希望借由采风环节，让营员们能够仔细观察加影的建筑、食物、人物等，对平时所忽略的事物多加观察与思考。

在前去采风之前，导师们细心叮嘱营员们在采风过程中必须注意的事项。采风结束后，营员们会在一个半小时内进行文学创作，并交由各组导师进行点评。

营员们手拿着加影人文地图，开始了时长3小时的加影巡礼。

在大太阳底下，该如何写出诗情画意的文学作品呢？这非常考验营员们的观察力与文学功底。

艳阳高照，营员们纷纷撑起雨伞，有序地走在马路旁，前往下一站目的地。

第一站：加影育华小学

营员们第一站就来到具有百年历史的加影育华小学，穿过长长的课室走廊和操场，走进了育华小学的文化楼。通过育华小学校长黄西利的讲解、影片播放以及参观育华文物馆，营员们不仅进一步了解到育华学校的百年历史，还认识了伟大的华教先贤，近距离观赏到各类文物。其中，几本数十年前育华学生的成绩册，吸引了中学营员们的好奇心，不少营员们更仔细观察和讨论成绩册上的照片和成绩。

第二站：加影师爷宫

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离开育华学校，营员们来到了加影师爷宫。在导览员的讲解与带领下，营员以正确的方式步入神庙，凝神聚气地观察每一座神像的色彩、线条、服装，认识并记下每一个神灵的名字，认真聆听导览员讲解有别于其他国家的大马庙宇文化。

其中，导览员详细地讲解了掷圣杯和求签的步骤和规则，让年轻营员们大感好奇。导览员表示，古时候，但凡遇到甚么难题，人们就会到庙里求签，一座庙于一方土地的人而言，如同现代的辅导中心，而签诗和解签人就如同辅导员，给民众指点迷津。

营员们席地而坐，专心聆听导览员讲解大马独特的庙宇文化。

第三站：加影乌鲁冷岳社区文物馆（商矿公会）

离师爷宫不远处，便是加影乌鲁冷岳社区文物馆（商矿公会大厦一楼）。这座小小的文物馆收藏着许多历史悠久的文物，包括书籍、家具、衣物，以及养活一代人的琉瑯盆、割胶器材等等，反映了加影人民过去的生活面貌，如同时代的缩影。

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馆长李成金透过馆中的每一类文物，生动地讲解了加影人民艰辛的开荒史，让营员们获知许多长辈们的故事。除了讲解，李成金还给学生展示了已越来越稀少的矿石，让营员亲身感受矿石的重量和形状。其中，最能引起年轻营员好奇的莫过于古玩区，经由李成金示范后，营员们笨拙地试玩他们从未接触过的古玩。

营员们专心聆听并将导览员的叙述要点记录下来。

最后一站：加影老街

作为一个开埠超过百年的老城镇，加影的街道上仍保留了不少珍贵的老建筑和老店铺。在导览员周鸿辉带领下，营员们穿梭于古老的加影街道上，走入新华昌白铁店、广济堂中药店、广生和饼干店等历史悠久的店铺。

其时艳阳高照，营员们纷纷撑伞，不少人已开始流露疲态。尽管如此，每当走进老店铺，面对自己很少接触过的人事物，总会露出一副好奇脸孔。例如饼干店那早已模糊不清的古老招牌、药材店内的蜡丸和百子柜、白铁店里的赤裸著上身的老师傅等，那些平常容易被忽略的风景，都成为了采风过程中众人关注的焦点。

李成金在讲解割胶器材的时候示范点燃“臭电”（碳化钙），吸引在场营员的目光。

育华小学校长黄西利为大家讲述育华学校在二战时期所经历的破坏情景。

营员作品（节选）与导师点评（节录）

相关景点：育华学校

“但我依旧不信！

凝眉细览那一草一叶，

那层层高耸的裙楼，

发现它不是森林，

它已被后人叫响了个名字，

代代传承下来的“育华”！”

•杨佳娴：“种子发芽”是教育常用的比喻，但放在诗里面，就会变得非常直白，变成了说明性的东西，而不是诗歌里面所强调的以物相去表现情意。

相关景点：加影师爷宫

“然后在一把圣杯中求首签诗的协定

直到古老的神谕将隐晦的自己淘洗”

•杨佳娴：作者在实际的东西与抽象的概念之间具有很好的调和，并且能够在规律和变化中，采取中间点的形式去表现他所看到的东西。

相关景点：加影乌鲁冷岳社区文物馆

“前来开垦拓荒的异乡人，用木制琉瑯盆淘洗出珍稀的锡矿，若干年后的追忆者，用文物和口述历史淘洗出不复返的往昔。”

•林达阳：作者透过一个物件，链接此刻跟彼时，展现了一个非常好的处理方式。

相关景点：加影老街

“你，走进曲折的小径，炙热的金色光芒散落在碎石上，这里有阴暗潮湿的味道，仿彿只剩余地壳下的温泉眼。”

•翁菀君：作者用了第二人称“你”来叙述，视角迷人，与一般的传统散文以第一人称“我”来叙述的方式不同。许多人总以为标点符号不重要，但其实它反映了文章的叙述语气。文中“你”之后的这个逗号，给了读者一种笃定的感觉，仿彿自己慎重地在和镜子里边的自己谈天。

“在加影街道上徐徐前行，时时看见的是不同事物交织相融所拼凑出来的城市拼图。古老而庄重的庙与先进发达的地铁平行而立，印族的茉莉花圈与中药行的药材香味混杂交织。”

•林达阳：作者擅长给某些物件加以形容词，然后把它们拼凑起来，凸显张力，以外国人的角度来看，更展现了文化的交融。

相关景点：广济堂中药店

“记得每次随外婆到中药店，我都喜欢看老板拉开百子柜再从中取出药材的动作，如同看着一个魔术师从空袋子变出一只兔子。”

•林达阳：这是带有情绪的描述，它强化了中药材的神秘感，作者擅于运用象征、比喻和意象手法，并没有太依赖形容词。

相关景点：新华昌白铁店

“路经打铁铺，年迈的老师傅独自一人坐在店门口的地方，上身赤裸，只著一条五分裤，店里摆满了老师傅亲自打出来的铁器，有的早已消失在市面。师傅的身材是臃肿的，手脚处，可见几处不知何时有的伤痕，想必是那繁琐且艰辛的铸造法造成的。看着老师傅孤独的身影，我会想，究竟是甚么，让他能坚持下去，而不是所幸把店铺关了安心养老。这个答案恐怕将会是他最大的秘密，一个要带入棺材的秘密。”

•翁菀君：组内众多散文中观察力最好的一篇。尽管作者与其他人走在加影的老街上，但作者却能观察并细致地描写打铁店老师傅手上的伤痕。且最后的疑问非常好，能引发大家去思考。不过，作者在用语方面必须做到更加细致，文中“棺材”这词会让人感到不舒服，此时，个人的阅读经验就非常重要，它会影响作者在写作时的遣辞用句。

印象加影

“我看见不远处一条新建的高速公路直直地插在两排英殖民时期时就已存在的百年老店之中，犹如一把插在心脏之上的利刃。”

•林达阳：这样的现代化课题出现在许多作家的文学作品当中。作者在新旧交替中存在着复杂感受，他采用利刃来反映心中的痛感，不讲破，却能让读者清晰地感受得到。

“有没有一颗蜡丸能封存那四散的文物

有没有一把臭电能绞缠仙四爷的香火

新华昌的敲击是矿商公会的叩钟偈

八十岁的手艺是三代人压制的胶片”