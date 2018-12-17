中国首富回老家探亲‧赠村民大红包‧捐4亿发展 许家印考察自己捐款10多亿元（约6亿多令吉）兴建的学校、医院等社区设施，也探望了自己当年的老师，还和妻子重游儿时老房子、吃农家饭，与长辈亲友合照。

中国首富、恒大主席许家印，昨日陪同96岁父亲返回河南省周口市太康县老家探亲，妻子丁玉梅更罕有地公开露面。许家印探亲当然不会两手空空，老家的村民每户喜获3000元人民币（约1820令吉）大红包，以及粮油大米等年货。

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许家印考察自己捐款10多亿元（约6亿多令吉）兴建的学校、医院等社区设施，也探望了自己当年的老师，还和妻子重游儿时老房子、吃农家饭，与长辈亲友合照。他看到家乡还需要发展，当即决定再捐6.5亿元（约3.94亿令吉）支持家乡拓展。

许家印妻子罕见露面，陪同丈夫回乡。（图：网络照片）

许家印夫妇在堂屋和乡亲父老一起吃农家饭，普通工人家庭出身的丁玉梅感慨说：“35年前和许家印回家结婚时，村里那个穷啊，现在变化真大。”夫妇俩在堂屋看着旧物回忆：“小时候条件很苦，每天晚上都是点着煤油灯，趴在这个小方桌上写作业。”

衣锦还乡的许家印满面春风，如今成为中国首富，其掌控的恒大集团旗下业务遍及房地产、金融、医疗保健、旅游及体育，是一间世界500强企业，总资产突破万亿元，年销售规模也超过4000亿元（约2426亿令吉），旗下员工逾8万人，同时也为中国提供130多万个就业机会。