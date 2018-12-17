丹州查湾洞穴发现逾7000年人类骸骨及陪葬品 国立大学研究人员、国家文物遗产局考古学组官员、苏丹依德利斯教育大学（UPSI）历史研究员于今年11月2日，在该地区考察时的重大发现。

（吉隆坡17日讯）国家文物遗产局、国立大学等研究人员日前在吉兰丹查湾洞穴（Gua Chawan）发现近乎完整的女青年骸骨，预计有7000多年历史。

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国立大学研究人员、国家文物遗产局考古学组官员、苏丹依德利斯教育大学（UPSI）历史研究员于今年11月2日，在该地区考察时的重大发现。

旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁今日召开新闻发布会表示，这是一项重要的发现，进一步了解我国古人类社会的丧葬习俗及生活文化。

“据国家文物遗产局，从骨骸中发现的骨盆可推测是一名年轻女性，高度约155至160公分，年龄推测是35至45岁之间。”

“骨骸埋葬诗是在折叠的状态，脸部朝向北方，膝盖则向南方，因此骨骸的位置是向着右边。其脚部及头部两侧摆放了石灰石，右手握着形似蜗牛及爬行动物。”

他说，其脚部也放了磨刀石块，作为陪葬物。

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